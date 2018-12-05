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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما حصلت الفياجرا النسائية على الموافقة، لإعادة شحن الغريزة الجنسية للإناث ، من FDA في أغسطس 2015 ، أشاد مصنعوه بأنه أكبر اختراق للصحة الجنسية، حيث إن أكثر من ثلث النساء البالغات لديهن رغبة منخفضة.

وفى هذا التقرير سوف نقدم لكم أضرار والآثار الجانبية للفياجرا النسائية، وفقاً لموقع "EveryDayHealth" وتشمل:

لا تعمل الفياجرا النسائية مع كثير من السيدات.

يتم تناولها ليلاً ، لمدة أربعة إلى ثمانية أسابيع لظهور النتيجة.

تسبب النعاس والدوخة ويمكن أن تسبب السقوط على الأرض.

تسبب انخفاضا كبيرا فى ضغط الدم إذا تم تناولها مع الكحول

رفضتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” مرتين قبل الموافقة عليها لأن مخاطرها تفوق منافعها.

مرتين قبل الموافقة عليها لأن مخاطرها تفوق منافعها. ليس عقارًا مثاليًا ، ولكنه يمكن أن يكون مفيدًا لمجموعة معينة من النساء قبل انقطاع الدورة الشهرية.

أضرار وسلبيات الفياجرا النسائية