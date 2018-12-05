شكرا لقرائتكم خبر عن النوم أكثر من 8 ساعات يومياً أو أقل من 6 يضر الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون صينيون إلى أن الحصول على قسط كبير من النوم أو قلة النوم قد يكون سيئاً بالنسبة إلى قلبك.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم ربط مقدار الوقت الذي ينام فيه الشخص بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون خلال الدراسة، التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية بجمع بيانات حول 116 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و 70 من 21 دولة مختلفة.

بعد فترة متابعة متوسطة لما يقرب من ثماني سنوات ، سجل الباحثون 4381 حالة وفاة و 4365 إصابة بأمراض قلبية.

وكان الأشخاص الذين ينامون أكثر من ثماني ساعات عرضة لخطر الموت أو الإصابة بأمراض القلب أو مشاكل الأوعية الدموية في الدماغ مقارنة مع أولئك الذين ينامون لمدة تتراوح بين ستة وثمانية ساعات.

وكان الذين ينامون أكثر من 10 ساعات يومياً ، يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة بنسبة 41%.

ووجد الباحثون أيضا زيادة في خطر الإصابة بنسبة 9% للأشخاص الذين ينامون ست ساعات أو أقل ، ولكن هذه النتيجة لم تكن ذات دلالة إحصائية.