انت الان تتابع موضوع الطعام الذي يقوي الأعصاب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الجهاز العصبي هو عبارة عن شبكة معقدة ودقيقة ، ووظيفتها تنظيم وتوجيه التفاعلات بين الإنسان والمحيط الخارجي له ، فيتحكم الجهاز العصبي في غالبية وظائف جسم الإنسان كالشعور ، السمع ، البصر ، الشم والتذوق ، كما يتحكم في المهام الإرادية واللاإرادية كالحركة والتنسيق والتوازن .

بالإضافة إلى ذلك يقوم الجهاز العصبي بإدارة وتنظيم وظائف أجهزة الجسم الأخرى ، كما أنه مسؤول عن القدرة على التفكير ويؤثر على اتخاذ القرارات ، وإدراك الأفكار ، اللغة والذكريات ، وينقسم الجهاز العصبي إلى الجهاز العصبي المركزي ويتضمن الحبل الشوكي والدماغ ، والجهاز العصبي المحيطي ويتمثل في الخلايا العصبية المتحكمة في الحركات الإرادية وغير الإرادية .

العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجهاز العصبي

يعتبر النظام الغذائي الصحي أمر ضروريا للحفاظ على صحة الجهاز العصبي ، فيحتاج الجسم إلى نظام غذائي صحي ومتوازن ومتنوع ، كما يحتاج إلى كميات كافية من كل العناصر الغذائية ، لبناء الجهاز العصبي وتقويته ، والحفاظ على الأعصاب والخلايا العصبية ، والتي تؤثر على وظائف الجهاز العصبي والدماغ .

– فيتامين ب1

يحتاج الجهاز العصبي فيتامين ب1 لإنتاج الطاقة من الجلوكوز، كما يساهم هذا الفيتامين في تنظيم الأداء المعرفي للإنسان، والحفاظ على سلامة الخلايا العصبية ومن المصادر الغنية بهذا الفيتامين: الفاصولياء، والحبوب الكاملة المدعمة ومنتجاتها مثل الخبز، والمعكرونة .

– فيتامين ب3

يساعد فيتامين ب3 في الحفاظ على الـأعصاب في حالة صحية جيدة وأهم مصادره الأسماك والدجاج واللحوم والحبوب الكاملة المدعمة .

– فيتامين ب6

يدخل فيتامين ب6 في تركيب النواقل العصبية ، ومن هنا تكمن أهميته ، وأهم مصادره البيض والدجاج ، الموز ، السبانخ والبازلاء والحبوب المدعمة ،

– فيتامين ب9

والذي يعرف أيضا بحمض الفوليك ، والذي يساعد على تطور نمو الدماغ ، والحفاظ على الذاكرة مع التقدم في العمر ، وأهم مصادره الخضروات الورقية الداكنة والحبوب المدعمة والعدس .

– فيتامين ب12

يساعد في الحفاظ على الجهاز العصبي المركزي ، ويؤخر علامات الخرف ، أهم مصادره الدجاج واللحم البقري والأطعمة المدعمة .

– فيتامين ج

النهايات العصبية تحتوي على تركيز عالي من فيتامين ج ، والتي تقوم ببعض الوظائف المحددة ، وأهم مصادره الطماطم ، التوت والفواكه الحمضية بشكل عام .

– فيتامين د

يساعد فيتامين على تقوية الأعصاب ، وأهم مصادره الحليب ، صفار البيض والحبوب المدعمة .

– فيتامين ه

يساعد هذا الفيتامين على حماية الأغشية الموجودة في الدماغ والمغلفة للخلايا العصبية ، واهم مصادره اللوز والبندق ، الخضروات الورقية ، الزيوت النباتية مثل زيت الكانولا وزيت دوار الشمس .

– فيتامين ك

يدخل هذا الفيتامين ضمن الكيمياء الحيوية للأنسجة العصبية ، وأهم مصادره الخضروات الورقية مثل البقدونس ، واللفت ، الملفوف ، البروكلي ، الكيوي والعنب والأفوكادو .

– الحديد

يُعتبر الحديد من العناصر الضرورية لضمان وصول الأكسجين إلى الدماغ والخلايا العصبية، وإنتاج الطاقة، وتكوين النواقل العصبية؛ فوجد أن الأطفال الذين يعانون من نقص الانتباه، واضطراب فرط الحركة يعانون من نقص الحديد، كما يعتبر تركيز الحديد في الشريان السري ضروريا لتحديد معدل الذكاء خلال تطور نمو الجنين، ووجد أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أمر شائع عند النساء؛حيث يرتبط ذلك بالخمول، والاكتئاب، والتعب السريع ،وأهم مصادر الحديد: الخضار الورقية الخضراء، والفاصوليا، واللحوم الحمراء، والبيض، والدجاج .

– الألياف الغذائية

يرتبط وجود الألياف الغذائية بمعدلات أعلى من اليقظة ومعدلات أقل من الإجهاد، وتتضمن مصادر الألياف الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والبقوليات، والمكسرات، والبذور.

– الأوميجا 3

يقوم الجسم باستخدام دهون الأوميغا 3 لبناء الدماغ والخلايا العصبية، كما تساعد الأوميغا 3 في الحماية من بعض الاضطرابات العصبية والنفسية مثل: الاكتئاب، والخرف، ومرض الزهايمر؛ فنجد أنها تؤثر في التفاعلات الكيميائية داخل الدماغ والجهاز العصبي، وفي وظائف الخلايا العصبية، كما تدخل ضمن تكوين الغشاء المحيط بالدماغ والخلايا العصبية، وتعد الأسماك الدهنية اهم المصادر الغنية بالأوميجا 3 مثل: أسماك السلمون والسردين .

– المغنيسيوم

يعتبر هذا العنصر ضرورياً للّتعلم وللذاكرة، ونجد أن مستويات المغنيسيوم المنخفضة ترتبط بالعديد من الأمراض العصبية، بما في ذلك الصداع النصفي، والاكتئاب، والصرع ، ومن أهم مصادره: الحبوب الكاملة، والخضراوات الورقية الخضراء، اللوز، والفول السوداني، والبندق، والبازلاء، والأفوكادو، والموز.

– الزنك

يدخل الزنك في تكوين الإشارات العصبية، وقد تم تحديد العلاقة بين نقص الزنك والعديد من الأمراض العصبية، بما في ذلك: الزهايمر، والاكتئاب، ومرض باركنسون، وأهم مصادره: اللحوم الحمراء، والحبوب المدعمة ، الحمص ومنتجات الحليب ، واللوز، والفول السوداني .

– النحاس

يحتاج الدماغ النحاس للتحكم في الإشارات العصبية، ومن أهم مصادره: الكبد، والمأكولات البحرية، والكاجو، وبذور عباد الشمس، وحبوب نخالة القمح، والكاكاو .