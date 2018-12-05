شكرا لقرائتكم خبر عن لو قرصك ثعبان.. 10 خطوات تعملها بسرعة عشان تعيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث معظم لدغات الثعابين عندما يقوم شخص ما بالخطأ بالاقتراب من ثعبان أثناء المشي في الريف بشكل خاص، وبعض الثعابين سامة جدا، حيث إن اللدغة من ثعبان سام هي حالة طبية طارئة لأنها يمكن أن تكون قاتلة إذا لم تعالج بسرعة، وهنا نقدم لك طرق سريعة للتعامل بمثابة حدوث اللدغة، وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية البريطانى"NHS".

ماذا تفعل بعد لدغة الثعابين؟

على الفور بعد عضك من قبل ثعبان يجب عليك:

1- حافظ على هدوئك ولا تشعر بالذعر، فلدغات الثعابين نادراً ما تكون مميتة بشكل فورى.

2- حاول تذكر شكل وحجم ولون الثعبان.

3- اترك جزء الجسم الذي تم عضه ثابت قدر المستطاع لمنع السم عن الانتشار حول جسمك.

4- انزع أى من المجوهرات والساعات من الطرف المصاب حيث إنها يمكن أن تجرح جلدك إذا كان هذا الجزء يتضخم من أثر اللدغة.

5- ﻻ ﺗﺤﺎول خلع أي ﻣﻼﺑﺲ.

6- عدم محاولة امتصاص السم من اللدغة.

7- لا تحاول أن تخرج السم من اللدغة أو جعلها تنزف.

8- لا تقم بفرك أي شيء في الجرح أو تضع الثلج أو أو المواد الكيميائية.

9- لا تضع أي شيء حول الطرف المصاب لمنع انتشار السم مثل شريط الضغط الضيق أو أربطة، لأنه لن يساعد، ويمكن أن يسبب تورمًا أو يزيده سوءًا، كما يمكن أن يتلف الطرف، مما يؤدي إلى الحاجة إلى البتر.

10- التمس العناية الطبية الفورية لأخذ المصل الخاص بالسم.