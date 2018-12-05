رجيم النسكافيه لانقاص الوزن في اسبوعين فقط!

يتميز النسكافيه بمذاق مميز ويعطي شعور بالحيوية والنشاط، فهو المشروب الذي لا تستغني عنه الكثير من السيدات ويفضلن تناوله في الصباح. .ويعتمد رجيم النسكافيه على تناول كميات معينة، مع مراعاة اتباع النظام الغذائي التالي، للتخلص من 10 كيلوغرامات من وزنك خلال أسبوعين فقط.

وإليك سيدتي رجيم النسكافيه للحصول على جسم مثالي مع مراعاة ممارسة الرياضة لمدة 3 ساعات أسبوعياً وعدم تكرار هذا الرجيم لأكثر من 15 يوماً

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وجبة الفطور يومياً

كوب من النسكافيه بالحليب بدون سكر مع قطعتين من الكعك الذي يحتوي على اليانسون وحبة من البرتقال.

اليوم الأول

الغداء: بيضة مسلوقة، نصف كوب من اللبن الزبادي، كوب من النسكافيه مع الحليب من دون سكر وحبة من البرتقال.

العشاء: بيضتان مسلوقتان، نصف كوب من اللبن الزبادي، بضع أوراق من الخس، حبتان من الطماطم وقطعتان من الكعك الذي يحتوي على اليانسون.

اليوم الثاني

الغداء: كما في اليوم الأول.

العشاء: 100 غ أو قطعة صغيرة من الكعك الذي يحتوي على اليانسون، حبّة من الطماطم، كوب من النسكافيه الخالي من السكّر مع الحليب وحبّة من البرتقال.

اليوم الثالث

الغداء: بيضة مسلوقة، نصف كوب من اللبن الزبادي، بضع أوراق من الخس وحبة من البرتقال.

العشاء: 3 قطع من الخبز المحمّص (التوست)، حبة من البرتقال، قطعة من الكعك الذي يحتوي على اليانسون وكوب من النسكافيه الخالي من السكّر مع الحليب

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اليوم الرابع

الغداء: كوب من اللبن الزبادي، حبة من الخيار المخلل، حبة طازجة من الطماطم وقطعة من الكعك الذي يحتوي على اليانسون.

العشاء: قطعة صغيرة من اللحم الأحمر المشوي، حبتان من الطماطم، تفاحة متوسطة الحجم وقطعة من الكعك الذي يحتوي على اليانسون.

اليوم الخامس

الغداء: قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، حبة من الطماطم وقطعة من الكعك الذي يحتوي على اليانسون.

العشاء: كوب من الخضر المشوية، بيضة مسلوقة، حبة من الطماطم.