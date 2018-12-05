شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن طنين الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طنين الأذن من المشاكل الصحية المزعجة وهو عبارة سماع صوت فى الأذن مثل الخروشة أو الضجة البسيطة قد يكون بصوت عالى أو منخفض، وفى أذن واحدة أو الاثنين وضمن سلسلة موضوعات س وج التى يقدمها الخليج 365 يقدم كل ما تريد معرفته عن طنين الاذن وفقا لما ذكره موقع mayoclinic



طنين الاذن

س: ما هى أسباب طنين الأذن؟

ج:

هناك عدد من المشاكل الصحية التى تسبب طنين الأذن قد يكون بسبب:

1: تلف خلايا الأذن الداخلية.

2:حدوث تلف فى الأعصاب السمعية ينتج عنه طنين مستمر.

3: ارتفاع او انخفاض فى ضغط الدم.

4:التعرض لضوضاء عالية مثل تشغيل أجهزة الموسيقى بصوت عالى.

5:نتيجة وجود أورام فى الأوعية الدموية.

6:مشاكل فى الغدة الدرقية.

7:مرض منير.

8:الصداع النصفى.

9: الاكثار من تناول القهوة والسجائر.

10: ورم العصب السمعى.



طنين

س: ما هى أنواع طنين الاذن؟

ج:

1: الطنين الشخصانى، وهو الطنين الذى لا يسمعه أحد سوى المصاب به ، وهو من اكثر الانواع شيوعا ويدل على وجود مشكلة فى الاذن الخارجية أو الوسطى، ويمكن أن يكون بسبب مشاكل فى اعصاب السمع.

2: الطنين الموضعى، وهو الطنين الذى يستطيع الطبيب سماعه عند فحص المريض ويدل على وجود مشكلة بالوعاء الدموى أو انقبضات عضلية.

س: ما هو علاج طنين الاذن؟

ج: يكون العلاج حسب السبب الذى ادى لطنين الاذن والمتابعة الدورية مع الطبيب وبعض الحالات تحتاج لزراعه قوقعة، وبعض المرضى يحتاجون لأدوية مضادة للاكتئاب والتوتر.

وهناك بعض الطرق للوقاية من طنين الاذن ومنها

1: المتابعة الدورية مع الطبيب فى حالة وجود أى مشكلة فى الاذن.

2: تجنب تناول الاطعمة المالحة والحارة، مع متابعة ضغط الدم باستمرار.

3: الابتعاد عن الاصوات العالية التى تسبب طنين ومشاكل فى الاذن.

4:تجنب الضغط النفسى والعصبى حتى لا يؤثر على صحة الجهاز العصبى والأذنين.

5:تناول الاطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.