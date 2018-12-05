شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض فى ساندوتش.. الديدان والسعار فى انتظارك لو أكلت لحم كلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحوم الكلاب غير قابلة للأكل، فالإنسان تطاله الكثير من الأمراض إذا ما تناول لحوم الكلاب، حيث إنها غير معدة للتناول، لذا عليك التعرف على أغلب المشكلات الصحية التى يمكن أن تسببها هذه اللحوم.



لحوم كلاب

قالت الدكتورة عفاف أمين أستاذ سلامة الغذاء بالمعهد القومى للتغذية أن تناول لحوم الكلاب ضار جدا بالصحة، وذلك لاحتمالية مرض الكلب ذاته بالكثير من الأمراض التى تسكن جسده، كالسعار وبعض الديدان، مما يسبب للإنسان عند تناوله مجموعة من الأمراض تتمثل فى الديدان الناتجة عن تناول لحوم الكلاب المليئة باليرقات، خاصة وأن عربات الطعام المجهولة المصدر لا تطهو الأطعمة بشكل كامل وطهيا جيدا، فالطهي غير الكامل يعزز انتقال البكتيريا والديدان الحية لأمعاء الإنسان.



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