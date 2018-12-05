- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض فى ساندوتش.. الديدان والسعار فى انتظارك لو أكلت لحم كلاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحوم الكلاب غير قابلة للأكل، فالإنسان تطاله الكثير من الأمراض إذا ما تناول لحوم الكلاب، حيث إنها غير معدة للتناول، لذا عليك التعرف على أغلب المشكلات الصحية التى يمكن أن تسببها هذه اللحوم.
لحوم كلاب
قالت الدكتورة عفاف أمين أستاذ سلامة الغذاء بالمعهد القومى للتغذية أن تناول لحوم الكلاب ضار جدا بالصحة، وذلك لاحتمالية مرض الكلب ذاته بالكثير من الأمراض التى تسكن جسده، كالسعار وبعض الديدان، مما يسبب للإنسان عند تناوله مجموعة من الأمراض تتمثل فى الديدان الناتجة عن تناول لحوم الكلاب المليئة باليرقات، خاصة وأن عربات الطعام المجهولة المصدر لا تطهو الأطعمة بشكل كامل وطهيا جيدا، فالطهي غير الكامل يعزز انتقال البكتيريا والديدان الحية لأمعاء الإنسان.
كلب 1
وفى السياق ذاته، ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والبكد بالقصر العيني، وعضو جمعية الكبد بلندن، على أن تناول لحوم الكلاب خاصة الذى اختلط إما بلعابهم أو برازهم أو بولهم أو أيا من إفرازات جسم الحيوان، قد ينقلل للإنسان أمراض عدة منها مرض الليستيريا، ومرض اكينوكوبس مكونا حويصلات كبدية خطيرة تكون أكياسا كبدية قد تتكاثر وتكبر فى الحجم حتى الانفجار، فضلا عن أمراضا أكثر حدة كالسعار والبروسيللا، وديدان تكسوكارا التى تضر بالجهاز الهضمى، فضلا عن أعراض هضمة مثل الإمساك والإسهال.
شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض فى ساندوتش.. الديدان والسعار فى انتظارك لو أكلت لحم كلاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .