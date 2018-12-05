شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نزولها مصر.. 10 معلومات مهمة عن "الفياجرا النسائية" وأضرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام قليلة من موافقة وزارة الصحة المصرية على تداول الفياجرا النسائية، يقدم لكم الخليج 365 10 معلومات مهمة عن الفياجرا النسائية، وتشمل: يحتوى كل قرص من الفياجرا النسائية على مادة .“Flibanserin” تعالج اضطراب الرغبة الجنسية فى النساء قبل انقطاع الدورة الشهرية . تستخدم الفياجرا لنحو 1 من كل 10 نساء يعانين من عدم الاهتمام بالجنس دون سبب واضح (على سبيل المثال ، لأنهن مكتئبات أو قلل شريكهن من الاستحمام)، وفقاً لدكتورة "ليا ميليهايزر" ، مديرة برنامج الطب الجنسي للإناث في جامعة ستانفورد. يتم أخذ الفياجرا النسائية “ flibanserin ” يوميا قبل النوم. الفياجرا النسائية تزيد من هرمونى الدوبامين والنورادرينالين فى المخ. الفياجرا النسائية تعمل على المخ عكس الفياجرا الرجالية، التي تخفض ضغط الدم لزيادة تدفق الدم إلى القضيب. سعرها يبلغ 20 جنيهاً للقرص الواحد. آثارها الجانبية تمثل: التعب والغثيان وانخفاض ضغط الدم والدوار، وقد تسبب الوفاة. تم الحصول على الموافقة من “FDA” على الفياجرا النسائية في 18 أغسطس من عام 2015 تم رفض الموافقة على الفياجرا النسائية مرتين فيما سبق بسبب مخاوف التأثير الجانبى والشكوك حول الفعالية.

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