انت الان تتابع موضوع كيف أعتني بأسنان طفلي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أسنان الأطفال تستوجب عناية خاصة، لأن الأسنان اللبنية تكون ضعيفة جدا، وسريعة التسوس، ولهذا فيجب تعليم الطفل طرق العناية بأسنانه منذ الصغر، حتى لا تسوس أسنانه وتخلع قبل موعدها، ولهذا سوف نوضح لكم كيفية العناية بأسنان الطفل.

خلع الأسنان

عندما يصل الطفل إلى مرحلة خلع الأسنان، فيجب أن تراعي الأم عدة أمور منها:

– لا يجب أن يقوم الطفل بخلع أسنانه بنفسه، لأنه قد يؤدي إلى كسرها بدل من خلعها.

– لا يجب أن يمارس الطفل أي نوع من النشاط أو لرياضة بعد الذهاب لخلع الأسنان بحوالي ساعتين، لأن عملية خلع الأسنان تكون مرهقة جدا للطفل.

– بعد أن يتم خلع السن لدى الطفل، يتم وضع قطعة من القماش النظيف والمعقم في مكان السن المخلوع، حتى يتم استخراج الدم بهذه القطنة.

– لا يجب أن يتم إعطاء الطفل أي أطعمة صلبة بعد القيام بخلع الأسنان لمدة 24 ساعة، كما لا يجب أن يشرب أي مشروبات ساخنة بعد القيام بخلع الأسنان.

– يمكن أن يتم إعطاء الطفل بعض المسكنات التي تساعده على التخلص من الألم.

– يتم وضع أكياس ثلج على الخد مكان السن المخلوع، لأن الثلج يهدئ من التورم والانتفاخ.

بداية غسيل أسنان الأطفال

منذ السنة الأولى وبعد ظهور الأسنان لدى الطفل، يجب على الأم أن تهتم بغسل أسنان طفلها مرتين في اليوم، لأن غسل أسنان الطفل في هذا السن المبكر يساعد الطفل على التعود على عادة غسل الأسنان.

بداية من الشهر السادس تقريبا تبدأ أسنان الطفل في الظهور، ومع العام الأول يكون لدى الطفل أكثر من سن قد ظهر بالفعل.

بعد أن يلغ الطفل عامين ونصف تقريبا، تكون اكتمل لديه حوالي 20 سن وضرس، وفي هذا العمر يجب بدء تعليم الطفل بغسل أسنانه ثلاثة مرات في اليوم بمفرده.

اختيار فرشاة الأسنان المناسبة للطفل

في بداية الأمر يمكن أن تقومي بتنظيف أسنان طفلك من خلال قطعة من القماش، ويتم ذلك من خلال لف القماش على الأصابع والقيام بتنظيف أسنان الطفل من خلالها عن طريق فرك الأسنان بهذا القماش.

لو أردتي استخدام فرشاة الأسنان في مرحلة مبكرة من عمر الطفل، يجب أن تختار فرشاة الأسنان الناعمة جدا، ويجب أن تكون الشعيرات في فرشاة الأسنان ذات أطوال مختلفة، بحيث تسمح هذه الفرشاة بالوصول إلى جميع الزوايا الموجودة في فم الطفل بسهولة.

يجب مراعاة التخلص من فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر، لأن بعد ذلك تكون الفرشاة مليئة بالبكتيريا والميكروبات التي قد تؤدي إلى التسوس.

اختيار معجون الأسنان الخاص بالطفل

عند اختيار معجون الأسنان المناسب للطفل؛ يجب أن تضعي في الاعتبار أن يكون هذا المعجون ذات نسبة من الفلورايد قليلة، لأن ذلك سوف يكون آمن على أسنان الطفل، وخاصة أن الماء يحتوي على نسبة من الفلورايد بشكل طبيعي، وحتى لا يمثل هذا المعجون خطر لو على الطفل لو قام بابتلاعه.

يساهم الفلورايد الذي يكون نشط في معجون الأسنان على الوقاية من التسوس، ولكن الزيادة في نسبة الفلورايد بشكل مبالغ فيه قد تؤذي أسنان الطفل.

يحتاج الأطفال الذي يبلغ عمره تحت سن الثلاث سنوات إلى معجون أسنان بكمية قليلة من الفلورايد، ويجب أن يحتوي على نسبة ppm1000 وحدة بالمليون من الفلورايد.

يجب استخدام أقل كمية من الفلورايد حتى لا يتعرض الطفل للقيء والإسهال، ومن الأفضل أن تختاري معجون الأسنان الذي لا يحتوي على طعم، حتى يستطيع الطفل التعرف على أن معجون الأسنان لا يؤكل.

أفضل طريقة لتنظيف أسنان الطفل

يتم استخدام كمية قليلة جدا من معجون الأسنان على الفرشاة، والقيام بغسل أسنان الطفل برفق.

يتم تكرار عملية غسل الأسنان مرتين في اليوم، ويتم التنظيف للأسنان من خلال القيام بحركات دائرية، ويجب مراعاة عدم احتكاك اللثة، لأن اللثة تكون حساسة جدا.

لا يجب أن تضعي الكثير من الماء في فم الطفل حتى يتمضمض به، لأنه قد يبتلعه.

لو قاوم الطفل التنظيف عن طريق الفرشاة، يمكنك أن تجعليه يمسك الفرشاة معك حتى يتحكم فيها، ويستجيب لغسل أسنانه.