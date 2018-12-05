شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك..زيت العنبر يحافظ على صحة الدماغ ويحد من التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

زيت العنبر من الزيوت الطبيعية التى تستخدم فى مستحضرات التجميل نظرا لرائحته الطيب والمميزة، كما أنه يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تهدئة الاعصاب والتخلص من القلق والتوتر، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد زيت العنبر على الصحة وفقا لما ذكره موقع organicfacts



زيت العنبر

1: يساعد زيت العنبر على تعزيز صحة الدماغ وحماية الجهاز العصبى من المشاكل التى يتعرض لها ، كما انه يساعد على تهدئة الاعصاب والاسترخاء والتخلص من القلق والتوتر.

2:يحتوى زيت العنبر على بعض الخصائص التى تعمل على حماية القلب من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها ، كما انه يحافظ على صحة الاوعية الدموية.

3:يعمل على تحفيز الرغبة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب.

4:يعمل على زيادة الدورة الدموية ومساعدة الجسم على النشاط والحيوية.



العنبر

5:يعالج اضطرابات الجهاز التنفسى، ويحد من الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والربو والالتهاب الرئوى.

6:نظرا لاحتوائه على بعض الخصائص والفيتامينات يعمل زيت العنبر على طرد السموم والجراثيم من الجسم.

7:يحتوى زيت العنبر على العديد من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها وجمالها ، كما انه يحد من ظهور التجاعيد والهالات السوداء.