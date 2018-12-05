شكرا لقرائتكم خبر عن عندك دور برد.. 10 أطعمة ابعد عنها لتجنب زيادة أعراض الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع الموجات المقبلة من الطقس السيئ التى نمر بها الآن، تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا التى تتطلب رعاية منزلية وراحة بجانب الأدوية التى يصفها الطبيب.

حسب تقرير موقع " eatthis" فإن هناك أطعمة يجب الابتعاد عنها، لأنها تزيد من حدة أعراض دور البرد، ونعرض فى التقرير التالى أبرز 10 أطعمة :

1- الأسماك

خاصة أسماك السردين والتونة والماكريل والجمبرى والسبيط والمحار وغيرها من مختلف أنواع الأسماك والقشريات تحتوى على جرعة كبيرة من الهيستامين الذى يزيد من احتقان الجيوب الأنفية وسيلان الأنف.

كما تحتوى القشريات وأنواع المحار المختلفة على مركبات تسبب إطلاق الهيستامين فى الجسم ، مما يؤدي إلى تفاقم المخاط فى الأنف.



اسماك

2- الحليب ومشتقاته

يشتمل على الحليب كامل الدسم والزبادى وأنواع الآيس كريم التى يدخل بها الحليب، يمكن لمنتجات الألبان أن تزيد من كثافة المخاط مؤقتًا ، مما يؤدي إلى بقاء المواد المسببة للحساسية الضارة في الجهاز التنفسى لفترة أطول، كما أظهر الحليب الكامل نه يحفز إنتاج المخاط ، حيث تميل منتجات الألبان المتخمرة تحتوى على مستويات عالية من الهيستامين، مما يعنى زيادة محتملة في زيادة الالتهاب ومخاط الأنف.



حليب

3- القهوة

لا تمثل القهوة خيارا جيدا أثناء الإصابة بنزلة برد، لأن القهوة تحتوى على الكافيين وهو من مدرات البول التى تجعلك تتبول كثيرا وبالتالى تسبب جفافا بالجسم، الذى يمنع عمل الجهاز المناعى الذى يعمل بكفاءة عالية عندما يكون الجسم رطبًا جيدًا.



قهوة

4- البرتقال

بالرغم أن البرتقال يحتوى على فيتامين C ألا أنه من الحمضيات التى تهيج الحلق مما يجعلك تجد صعوبة فى البلع .



برتقال

5- الموز

يتمتع الموز ببعض الفوائد الصحية المذهلة ، ولكن من الأفضل الابتعاد عنه أثناء دور البرد لانه يتسبب فى إطلاق الهيستامين ، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر ، مما قد يؤدي إلى الالتهاب ويقلل من كفاءة استجابة الجهاز المناعي للمرض.



موز

6- الشوكولاتة

تحتوى الشوكولاتة على الكثير من السكر مما يزيد من إنتاج الخميرة في الجسم ، مما يؤدي إلى زيادة نمو البكتيريا، كما أنها تحتوى على مستويات عالية من الدهون المشبعة ، والتي من المعروف أنها تزيد من الالتهاب وتؤدي إلى تفاقم أعراض البرد والانفلونزا.



شوكولاتة

7- الأجبان

مثل جبن الماعز والجبن الزرقاء المتعفنة والجبن الطرى أيضا تفرز الهيستامين في الجسم، و يمكن أن يتسبب تراكم الهستامين في الشعور بصداع ، وحكة ، وجفاف في الجلد .



الجبن

8- السبانخ

السبانخ غنية بالحديد ، وفيتامين C، فيتامين k بالإضافة إلى الهستامينلذلك فأن السبانخ ليست خيار جيدا عند إصابتك باحتقان فى الجيوب الأنفية.



سبانخ

9- التمر

التمور خاصة المجففة تحتوى على مستويات أعلى من الهيستامين بسبب عملية الحفظ الخاصة بها، التمر أيضا يحتوى على أعلى محتويات السكر من جميع الفواكه ، وهي مشكلة كبيرة عندما تحارب جسدك العدوى، لأن السكر يسبب الالتهاب مما يضعف خلايا الدم البيضاء في الجسم.



تمر مجفف

10 – التين

على الرغم من أن التين يحتوى على الفيتامينات والمعادن الهامة، ولكن عندما تكون مصاب بدور برد من الأفضل تجنبها، حيث يحتوي التين المجفف على وجه الخصوص ، على مستويات عالية من الهيستامين ، والتي يمكن أن تتفاقم بعض أعراض البرد مثل سيلان الأنف أو الصداع.