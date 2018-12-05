شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات صحية لعلاج الشفاه الملتهبة والجافة في الشتاء.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الشفايف" هى أكثر ما يتأثر ببرد الشتاء، فتجف وتلتهب إن لم تحرص على ترطيبها، ولكننا لا نعلم الكثير عما يتوجب القيام به من خطوات طبية للتعامل مع المشكلة وما يجب الابتعاد عنه، فنقع فى أزمة كبيرة قد تزيد من التهاب الشفاه، لذلك نقدم لك كل هذه التفاصيل وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية البريطانى" NHS". أشياء يجب تجربتها • استخدم بلسم الشفاه الذي يحتوي على الفازلين أو العسل. • اغسل يديك قبل وضع مرهم الشفاه. • استخدم بلسم الشفاه مع عامل الحماية من الشمس (SPF) من 15 أو أكثر خلال حرارة الصباح. • قم بتغطية شفتيك باستخدام وشاح عندما تكون بالخارج في الطقس البارد. • اشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف. لا تقوم بهذه الأشياء لا تقوم بهذه الأشياء • ﻻ ﺗﻘﻄﻊ أو ﺗﻌﺾ أي تقشير ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻩ، فذلك ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺑﻄﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎء. • لا تشارك بلسم الشفاه مع الآخرين، فهذا يمكن أن ينشر الجراثيم. اذهب للطبيب فى هذه الحالات: • شفاه ساخنة وحمراء ومؤلمة بالإضافة إلى تورم لأنه ذلك يدل على الإصابة بالعدوى. وفى هذه الحالة يصف الطبيب لك كريم مضاد حيوي أو مضاد للفطريات لعلاج المشكلة.

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات صحية لعلاج الشفاه الملتهبة والجافة في الشتاء.. تعرفى عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .