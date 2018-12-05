شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أول صورة للطفل المولود بعد زرع رحم من امرأة ميتة لوالدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار خبر وضع امرأة فى البرازيل، لطفل، بعد خضوعها لعملية زرع رحم من متبرعة، جدلا كبيرا، بعد نجاح العملية، خاصة أن المتبرعة متوفاة، وهو ما يعتبر إنجازا طبيا جديدا، فى مستشفى ساو باولو فى البرازيل.



صورة الطفل

وننشر أول صورة لطفل المرأة، بعد ولادته فى حدث وإنجاز طبى جديد، يضاف لسلسلة الانجازات الطبية المتوالية، والتى تداولها بكثرة رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

ونجحت المرأة التى تلقت رحم من متبرعة متوفاة، فى الولادة، وتمت بدون مشاكل، وشملت الحالة وفقا لما نشرته تقارير صحفية تم توصيل أوردة من رحم المتبرعة بأوردة المتلقية وكذلك توصيل الشرايين والأربطة والقنوات المهبلية.

وتأتى الولادة بعد فشل 10 حالات سابقة، جرى خلالها نقل أرحام من متبرعات متوفيات، فى إنجاب مولود حى وكانت هذه الحالات فى الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وتركيا.

وقال الأطباء إن ولادة الطفلة فى البرازيل جاءت من خلال عملية قيصرية بعد 35 أسبوعا وثلاثة أيام وإن وزن الطفلة 2550 جراما.

وشهدت السويد فى عام 2013 ولادة أول طفل بعد عملية نقل رحم من متبرعة على قيد الحياة، وأبلغ العلماء حتى الآن عن إجمالى 39 حالة من هذا النوع أسفرت عن ولادة 11 طفلا.