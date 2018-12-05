شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق للتغلب على خوف الأطفال من طبيب الأسنان.. دكتور أحمد القفاص يشرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتار الكثير من الأمهات فى طريقة علاج أطفالهن من أمراض الأسنان، خاصة إذا ما كان أطفالهن فى سن صغيرة، بسبب تخوفهم الزائد من طبيب الأسنان، وصعوبة علاجهم داخل العيادات، ولا تدرى الأمهات ماذا يفعلن خاصة وأن الكبار أيضا لديهم رهبة وفوبيا من طبيب الأسنان.

ولأن لكل داء دواء، التقى ”الخليج 365” الدكتور أحمد القفاص، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، للتعرف على الأسباب التى تدفع الأطفال للخوف من طبيب الأسنان، وكيف يمكن للطبيب أن يتغلب عليها فى سبيل علاج الطفل؟ وكيف يمكن للآباء المساعدة فى ذلك؟

أسباب تؤدى إلى خوف الأطفال من عيادة الأسنان

فى البداية أكد الدكتور أحمد القفاص، أن أسباب خوف الأطفال خاصة ممن فى عمر 4 سنوات وأكبر من ذلك من طبيب الأسنان طبيعية، ويمكن تلخيص الأسباب فى النقاط التالية:

1. وجود تجربة مؤلمة سابقة للطفل مع طبيب أسنان.

2. خوف الطفل من الحقن وبالتالى يزداد الخوف حينما يرى حقنة البينج لدى طبيب الأسنان.

3. سماع الطفل لحكايات وتجارب مؤلمة لأصدقائه أو أقاربه لدى أطباء الأسنان.

4. وجود فوبيا أو خوف من الأطباء بشكل عام لدى الطفل.



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يوضح أسباب خوف الأطفال من طبيب الأسنان

نصائح من الدكتور أحمد القفاص لعلاج ظاهرة خوف الأطفال من عيادة الأسنان

وأكد الدكتور أحمد القفاص، أن ظاهرة خوف الأطفال من أطباء الأسنان، يمكن علاجها من خلال الطبيب والوالدين عن طريق عدة طرق وهى:

1. يجب على الأم أو الأب تهيئة الطفل قبل الذهاب إلى الطبيب، بحيث يتم شرح له أهمية زيارة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات المختلفة للحفاظ عليه والوقاية من المشاكل الصحية.

2. اختيار عيادة الأسنان المناسبة، خاصة التى بها قسم خاص بالأطفال والذى يحتوى فى الغالب على ألعاب تشجيعية للطفل ورسومات متحركة وكرتون وربما شاشة تعرض أفلام كرتونية

3. بالإضافة إلى اختيار العيادة المناسبة يجب أيضا الحرص على اختيار الطبيب المناسب، الذى لديه القدرة على معاملة الطفل حسب عمره، ويشعره بالأمان

4. يجب على الطبيب بمساعدة الأهل عدم إظهار إبرة التخدير أمام الطفل، ويفضل اللجوء لأى حيلة أو خدعة لإخفاء الحقنة من أمام عين الطفل، وإعطائها له بسرعة ومهارة كى لا ينتبه إلى الألم الذى تسببه وخزة الإبرة.

5. الحرص على عدم التحدث أمام الطفل عن طبيب الأسنان بشكل سيء حتى لا ترتسم صورة ذهنية لديه بأن طبيب الأسنان هو مصدر للألم وبالتالى سيرفض ويخاف من الذهاب إليه، ويفضل رسم صورة جيدة عن اهمية طبيب الأسنان ودوره فى العناية بأسنانا.

6. يمكن إعطاء حافز تشجيعى للطفل فى كل زيارة لطبيب الأسنان يلتزم بها بتعليمات الطبيب

7. إذا كان لدى الأم أكثر من طفل يفضل عدم الذهاب بهم فى زيارة واحدة إلى الطبيب حتى إذا خاف طفل لا ينعكس على الآخر

8. يمكن إحضار الألعاب أو لعبة الطفل المفضلة معه إلى العيادة



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يوضح طرق علاج فوبيا الأطفال من طبيب الأسنان

واختتم الدكتور أحمد القفاص، عضو الأكاديمية الأمريكي لتجميل الأسنان، بالتأكيد على أنه نادرًا ما يتم استخدام التخدير الكلى لعلاج أسنان الأطفال، فليس من المفضل استخدامه، ولكن فى الحالات التى تستدعى ذلك يمكن استخدامه وهى تلك الحالات التى تتطلب علاج مطول فى الأسنان، والتى يشعر فيها الطفل بآلام شديدة.

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