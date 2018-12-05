انت الان تتابع موضوع كيف أعرف أن هرمون الحليب مرتفع والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هرمون الحليب هو الهرمون المسؤل عن إفراز الحليب بالنسبة للسيدات المرضعات، ويتم إفرازه عن طريق الغدة النخامية، حيث تبدأ الغدة النخامية في إفرازه بداية من الحمل، ويستمر في الإرتفاع حتى الولادة، وبالتي عند الإنجاب تستطيع السيدة إرضاع طفلها طبيعيا.

كيف تعرفين أن هرمون الحليب مرتفع

هناك بعض الحالات التي يزيد فيها هرمون الحليب بدون وجود حمل ورضاعة، ويكون السبب في الغالب وجود بعض الأورام الحميدة في الغدد النخامية، وهناك بعض الاعراض التي تشير لهذه الحالة، منها:

– إذا شعرت السيدة بوجود إختلاف في ان الدورة الشهرية، أي أن دورتها لم تعد منتظمة كالعادة، أو إنقطعت لمدة طويلة، وكذلك في بعض الحالات التي تكون فيها السيدة مصابة بالعقم.

– وجود لبن في الثديين بدون سبب واضح، أي بدون أن تكون السيدة حامل أو مرضعة.

– تشعر السيدة بألم شديد في الثدي.

– تعاني السيدة من جفاف في منطقة المهبل.

– قد يعاني الرجل المصاب بزيادة هرمون اللبن بتثدي، وسقوط شعر الجسم، وضعف في العضلات.

– الشعور الدائم بالصداع مع الإحساس ببعض المشاكل في الرؤية.

– في حالة الرجل المصاب بإرتفاع إفراز هرمون الحليب فهو في الغالب يكون مصاب بـ ضعف جنسي.

العوامل التي تتسبب في إرتفاع هرمون الحليب

هناك بعض الأسباب التي ينتج عنها زيادة إفراز هرمون اللبن ومنها:

– بعض الأدوية التي توصف لعلاج القئ أو الذهان قد يكون ضمن أعراضها الجانبية زيادة إفراز هذا الهرمون.

– الإصابة بأورام في الغدة النخامية من أكثر الأمور تأثيرا في هذا الهرمون، حيث أن الغدة النخامية هي السؤلة عن إفراز هذا الهرمون والمسؤلة عن التحكم في نسبته في الجسم.

– الإصابة بتليف في الكبد أو الإصابة بمشاكل صحية في الالكبد قد تكون الأسباب وراء إرتفاع نسبة هرمون الحليب عن المعدلات الطبيعية.

– الإصابة بمشاكل صحية في الغدة الدرقية.

– بعض السيدات المصابات بتكيس في المبايض تحدث عندهم زيادة غير طبيعية في نسبة الهرمون المسؤل عن إنتاج الحليب.

علاج إرتفاع هرمون الحليب

– إذا كانت الإصابة نتيجة وجود تضخم بسيط في الغدة النخامية، فيتم إستخدام دواء البروموكربتين، ولكن تحت إشراف طبي وبجرعات يحددها الطبيب المعالج ، أما لو كان التضخم شديد فلن يكون للأدوية أي تأثير ويكون الحل الوحيد هو التدخل الجراحي، ولكن يجب العلم أن هذه الجراحة لها الكثير من الإحتياطات منها:

– لو كان المريض يعاني من وزن زائد فلابد من إنقاص وزنه.

– يتناول المريض بعض الفيتامينات التي تساعد في التحسين من حالته الصحية مثل الأوميجا 3.

– ينصح المريض بالإكثار في شرب الماء، وتجنب الأطعمة الدسمة، كما ينصح بتناول الخضراوات الطازجة.

– طول مدة العلاج يوصف للمريض بعض الأدوية التي تقلل من نسبة هرمون اللبن.

وصفات منزلية لتقليل نسبة هرمون اللبن

– مشروب الشعير الخالي من الكحول يساعد في تقليل إفراز هرمون اللبن، حيث يجب تناول مرتين يوميا.

– الميرمرية من الأعشاب المفيدة جدا، ومن ضمن فوائدها مساعدتها في تقليل هرمون اللبن، حيث يمكن غلي كوب من الماء، ويضاف ليه كمية مناسبة من الميرمية، ويتم تغطيتها، وتركها في الماء لمدة ربع ساعة، ثم يمكن تصفيتها وشربها، وتكرر هذه العملية مرتين يوميا في الصباح والمساء.

– نقوم بخلط كميات متساوية من الحلبة وحبة البركة والرشاد والمر، ونقوم بغلي الماء، ثم نضيف للماء المغلي خليط الأعشاب، ويترك في الماء مع تغطيته لمدة ساعة تقريبا، ثم نقوم بسكب كوب منه ونقوم بتحليته بـ عسل النحل، ويشرب يوميا، بدء من خامس يوم في الدورة الشهرية.