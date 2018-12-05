إليك هذه النصائح الرائعة الليلية لجعلك أجمل

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - عندما نذهب إلى النوم يقوم جسمنا تلقائيا بإصلاح نفسه بنفسه حيث يقوم بتنشيط نفسه وإصلاح أي ضرر حدث خلال اليوم؛ لذا من الأفضل دائما أن نتخذ الرعاية المناسبة لأجسامنا قبل الذهاب إلى الفراش ليلا، هنا ذكرنا بعض نصائح الجمال سهلة المتابعة والتي يجب عليك القيام بها قبل الذهاب إلى السرير:

1- ارتداء جورب:

نعم، ضعي الفازلين أو أي مرطب على قدميك وقومي بتدليكهما بشكل جيد وغطيهما بزوج من الجوارب القطنية لمساعدة قدميك على امتصاص جميع الفوائد من الكريم.

2- ماسك النوم:

كلنا نستخدم العديد من الكريمات المضادة للشيخوخة أو التجاعيد، ولكن استخدام ماسك النوم على الكريم المرطب العادي يمكن أن يساعد في الحصول على بشرة خالية من العيوب، بالإضافة إلى ذلك، لتعزيز إصلاح الجلد فإن استخدام بعض فيتامين E مع الكريم المرطب وسيلة رائعة.

3- العناية بالشفاه:

كلنا نرغب في الحصول على شفاه رائعة ناعمة الملمس؛ لذا كل ليلة ببساطة قومي بتقشيرها واستخدمي زيت اللوز لضمان إعادة ترطيبها.

4- العناية بالجلد:

قومي بتدليك بشرتك بزيت الخروع أو زيت فيتامين E السائل قبل النوم، سوف يساعد الزيت على ترطيب البشرة وتقوية الأظافر، ومع ذلك لن تعرفي كيف ساعد ذلك بشرتك لأنك ستنامين ببساطة.

5- ماء الورد مع المرطب:

احتفظي بزجاجة من ماء الورد بجانب سريرك إذا كنتِ تعانين من جفاف الجلد، أيضا استخدمي المرطب ليلا، سوف يساعد ماء الورد والكريم المرطب في الليل على منحك بشرة ناعمة.