شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى الغنى بالملح يرفع خطر حدوث اضطراب ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من العلماء الفنلنديين عن أول دليل يربط بين تناول الملح الغذائى ومخاطر تطوير مشكلة قلبية تسمى "الرجفان الأذينى"، التى تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress" أوضح الباحثون أن الرجفان الأذينى (AF) هو عدم انتظام ضربات القلب، والذى يؤثر على نحو مليون شخص فى المملكة المتحدة وحدها.

والأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يكونون فى خطر متزايد من السكتة الدماغية، وفى الحالات القصوى يمكن أن يؤدى أيضا إلى فشل فى القلب.

وتوصل العلماء فى معرض أبحاثهم إلى أن النظام الغذائى الغنى بالملح عامل خطر لاضطراب ضربات القلب، وتجنبه من شأنه يتيح فرصًا جديدة لمنع الأشخاص من الإصابة بالرجفان الأذينى وغيره من الأمراض القلبية الوعائية.

ومن المعروف بالفعل أن استهلاك الملح المفرط يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.