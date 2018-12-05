صديقات ميغان بارتون هانسون الجدد يثرن الجدل في  بريطانيا

نُشرت صورة لنجمة تلفزيون الواقع البريطاني "Love Island"، ميغان بارتون هانسون، مع ثلاث صديقات جديدات، وذلك في حفل موسيقى الروك في مركز هاكني للفنون، والذي حضرته مساء يوم السبت. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إحدى الفتيات حملت كيسا بلاستيكيا شفافا، يبدو أن بداخله بودرة بيضاء، بينما تقف هانسون، 24 عاما، بجوارها، كما فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي في تحديد المادة الموجودة في الكيس، وكان ذلك أثناء التقاطهن صورة في الحمام.

ورفض المتحدث باسم هانسون التعليق حين أتصلت به ديلي ميل.

ولا يوجد أي إشارة على أن ميغان كانت على علم بوجود هذا المسحوق أثناء الاستعداد للتصوير، وقامت الشخصية التلفزيونية، التي انتقلت مؤخرا إلى مكان إقامة جديد في لندن مع صديقها ويس نيلسون، بإخراج لسانها أمام الكاميرا أثناء التصوير، بينما كانت بصحبة ثلاث صديقات جدد.

ويبدو أن ميغان ألتقت بالفتيات لأول مرة في هذه الليلة، حيث تبادلن أرقام الهواتف، وكذلك الحسابات على موقع إنستغرام، قبل نشر الصورة.

وقال مصدر:" ميغان ليست قريبة من الفتيات المتواجدات في الصورة، التقيت بهن للمرة الأولى قبل التقاط هذه الصورة."، مضيفا:" لم تشاركهن مطلقا ما كانوا يفعلونه في ذلك المساء، فميغان تعيش حاليا أسلوب حياة صارم وصحي جدا."

وأوضح:" تعرف من عائلتها ضرر المخدرات، خاصة فيما يسببه من ضرر بالعقل، وبالتالي ترفض بشدة تعاطي المخدرات."

وتأتي الصورة بعد أن كشفت ميغان عن رغبتها في تعليم التربية الجنسية في المدارس، قائلة:" التربية الجنسية مهمة للغاية، أريد العودة إلى المدرسة؛ لتعليم الأطفال والإجابة على الأسئلة التي قد تكون محرجة أو خجولة لمعلميهم."

وأضافت:" تقع على عاتق المدارس مسؤولية، كما تقع على الآباء؛ لتعليم أطفالهم. أعتقد أن تعليم ذلك حين يأتي من معلم كبير في السن، فإن الأمر سيكون غريبا ومربكا."

وحصلت ميغان على شهرة واسعة هذا الصيف، حين ظهرت في برنامج تلفزيون الواقع "Love Island".



وكانت تعمل في السابق عارضة أزياء، حتى لفتت انتباه صديقها الحالي، ويس نيلسون، وشاركا في برنامج تلفزيون الواقع على قناة ITV2، وحصلا على المركز الرابع.