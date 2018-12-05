شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء تقلبات الطقس نصائح لتقوية الجهاز المناعى لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تزداد نسبة الإصابة بنزلات البرد للأطفال أثناء تغيرات وتقلبات الطقس، والتعرض الشديد للبرودة، وخلال هذا التقرير المنشور عبر موقع "parents"، والذى قدم بعض النصائح الجديدة لتقوية الجهاز المناعى لطفلك خلال فصل الشتاء، ومنها:

- أهتم بنوعية الطعام المقدم لطفلك يوميا، فأكثرى من الخضروات والفواكه، لأنهم أغنياء بالعناصر الغذائية المهمة التى تزيد من مناعة الجسم، كالجزر والفاصوليا والبرتقال والفراولة والخيار والجرجير والخس والبروكلى والتفاح.

- إعطاء طفلك عدد الساعات التى يحتاجها الجسم، وهى من 7 إلى 8 ساعات يوميا، فعند تعرضه للتقليل من تلك الفترة يزداد نسبة إصابته بالأمراض المناعية العديدة، كالسرطان، وما شابه ذلك.

- فى حالة أن طفلك رضيع، فعليك الإكثار من عدد مرات الرضاعة الطبيعية لأنها تزيد من مناعته، وتحد من إصابته بالأمراض المناعية، كالالتهاب الرئوى.

- ممارسة الرياضة من الأشياء المهمة فى تقوية المناعة خاصة رياضة السباحة، ولذا عليك الاهتمام بها بقدر المستطاع لطفلك، لأنها تحافظ على صحته من الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالمناعة.