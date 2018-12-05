شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 7 خطوات لمنع سرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتحكم عدة عوامل لا يمكن السيطرة عليها مثل السن والعرق والمتلازمات الوراثية النادرة الموروثة والتاريخ الشخصى والعائلى للشخص فى الإصابة بسرطان القولون.

وتزيد عوامل مثل التدخين وشرب الكحول من خطر الإصابة بسرطان القولون، وكما هو الحال مع جميع الأمراض، وفقا لموقع "everydayhealth" يمكن الوقاية من سرطان القولون من خلال اتباع الآتى:

1- الحفاظ على الوزن الصحى والابتعاد عن السمنة

2- ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة مثل المشى السريع، يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

3- تناول نظام غذائى متكامل من الخضروات والفاكهة والابتعاد عن اللحوم المصنعة

4- الابتعاد عن شرب الكثير من الكحول

5- الابتعاد عن التدخين الذى يزيد من خطر سرطان الرئة والقولون

6- يساعد الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية فى الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون ولكن تحت إشراف الطبيب

7- الانتظام على اختبارات الفحص التى تحدد سرطان القولون