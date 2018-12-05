شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تعالجى الخوف الزائد عند طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخوف من المشاعر الطبيعية التى نعيشها جميعا، ولكنها تزداد عند الأطفال، فيخافون دائما من الظلام والوحدة والصوت العالى وبعض الحيوانات، ولكن قد تزداد المشكلة عندهم مما يسبب لهم مشاكل واضطرابات نفسية عديدة.

وهنا يكون دور الأبوين فى تعزيز صحة أبنائهم والتخلص من الخوف الزائد عندهم، ووفقا لما ذكره موقعpsychologytoday فإن هناك بعض النصائح لعلاج الخوف عند الأطفال وهى:



الخوف عند الاطفال

1: شجع طفلك على مواجهة مخاوفه من خلال الحديث معه دائما عن الشجاعة وحكاية القصص القصيرة التى تحثه على القوة والتخلص من مخاوفه.

2:لا تستخدم معه أسلوب الصراخ والتوبيخ عندما يفشل فى أى مهمة يقوم بها حتى فى الدراسة، حتى لا يشعر بالخوف منك ويتعرض لاضطرابات نفسية.

3:التركيز على الإيجابيات عند طفلك وتجنب الأفكار السلبية ودعمه ونمى مهاراته حتى تزداد الثقة عنده.

4: احتضن طفلك وحسسه بالأمان والثقة فهذه التصرفات تقلل من الخوف المبالغ فيه عنده وتشعره بالأمان.



الخوف

5:من الممكن أن تواجه مخاوف طفلك وتشعره بالأمان من خلال مدحه وتقديم الهدايا البسيطة له عندما يقوم بشىء ايجابى من اجل تحفيزه وتشجيعه.

6:نظمى مواعيد نوم طفلك ليكون له وقت محدد للاسترخاء والنوم بشكل صحى بعيدا عن القلق والتوتر.

7:من الممكن ممارسة تمارين الاسترخاء للتخلص من الارق والخوف.

8: بعض الاطفال قد يحتاجون لطبيب نفسى لحل مشكلة الخوف الزائد عندهم فلا تتردد فى ذلك وأنقذ طفلك من المشاكل النفسية الاخرى.