شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. نصائح مهمة لنوم هانئ فى شهور الحمل الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير الاضطرابات تصيب نوم السيدة أثناء الحمل، فتعانى الكثير من الاضطرابات والشعور بعدم الراحة، وصعوبة تخير الوضعية المناسبة للنوم خاصة بعد زيادة حجم الجنين شهر وراء الآخر، ومع المراحل المتقدمة فى الحمل يصبح الأمر أكثر صعوبة دون شك.



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ووفقا لتقرير مفصل نشره موقع mayoclinic الطبي فإن هناك الكثير من القلق يصيب المرأة الحامل أثناء نومها، اضطراب وضعيتها السليمة وعدم شعورها بالراحة فى الجانب الأيمن أو على الظهر نتيجة ثقل الحمل والبطن على فقرات الظهر، كلها عوامل قد تسبب اضطرابا ما فى نوم الحامل ويعطل حصولها على القسط الكاف من الراحة اللازمة.



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وتابع التقرير موضحا أن خلال الأِشهر الأولى للحمل يفضل أن تنام المرأة على جانبها الأيسر لأنه الأفضل كوضعية تساعد على تحسين حالة الحامل، وقدرتها على النوم، كذلك تساعد على سريان الدم بشكل مثالى للجنين فى رحم الأم مما يساعد على تحسين حالته ونموه، فضلا عن أن الكلية يمكنها فى هذه الوضعية التخلص من السموم فيها، وهو ما يساعد جسم الحامل على الاستفادة القصوى، لذا تفضل هذه الوضعية فى الشهور الأولى من الحمل، وقبل كبر حجم البطن بشدة.