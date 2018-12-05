شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ممارسة التمارين الرياضية.. أهمها تقليل الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمرين هو حركة تجعل عضلاتك تعمل وبالتالى يحدث حرق للسعرات الحرارية، وهناك العديد من أنواع النشاط البدنى، بما فى ذلك السباحة والجرى والركض والمشى والرقص.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine” فأثبتت الرياضة أن لديها العديد من الفوائد الصحية، جسديًا وذهنيًا، كما أنها قد تساعدك حتى تعيش لفترة أطول.



فوائد الرياضة

وفيما يلى أهم الفوائد للتمرين المنتظم للجسم والدماغ:

أظهرت العديد من الدراسات أن الرياضة تحسن المزاج وتقلل مشاعر الاكتئاب والقلق والتوتر.

وتعمل الرياضة على تنظيم الإجهاد والقلق، ويمكن أيضاً أن تزيد حساسية الدماغ للهرمونات مثل السيروتونين والنورادرينالين، والتي تخفف مشاعر الاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تزيد التمارين الرياضية من إنتاج الإندورفين، والمعروف أنه يساعد على إنتاج مشاعر إيجابية ويقلل من الشعور بالألم.



فوائد الرياضة

فى الواقع أظهرت دراسة أجريت على 24 امرأة تم تشخيص إصابتهن بالاكتئاب أن ممارسة الرياضة قللت بشكل ملحوظ من مشاعر الاكتئاب.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن الخمول هو عامل رئيسى فى زيادة الوزن والسمنة.



فوائد الرياضة

وأثبتت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يزيد معدل الأيض، والذى سيحرق المزيد من السعرات الحرارية ويساعدك على إنقاص الوزن.

بالإضافة إلى ذلك أظهرت الدراسات أن الجمع بين التمرينات الهوائية والتدريب على المقاومة يمكن أن يزيد من فقدان الدهون وتقوية العضلات، وهو أمر ضرورى للحفاظ على الوزن.