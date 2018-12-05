شكرا لقرائتكم خبر عن تعلم التخلص من القلق بطرق نفسية بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلق أمر مؤذٍ نفسيا جدا، حيث إنه يحفز كل مستقبلات التوتر فى الجسم وكذلك قد يتحول لأمر مرضى لا يؤثر فقط على نفسيتك ولكن أيضا جسدك، لأنه يؤثر على عدة هرمونات تتحكم فى وظائف أساسية وأعضاء مهمة، لذلك نقدم لك طرق صحية بسيطة يمكنك من خلالها القضاء على القلق والابتعاد عنه قدر الإمكان، وذلك وفقا لما ذكره موقع "greatist".

التنفس يعد أداة مفيدة لمنع نوبات الذعر والقلق ومحاربة الضغوط النفسية، فالنفس هو أيضا علامة كبيرة تدل على مستوى القلق الخاص بك على مدار اليوم فالأنفاس القصيرة الضحلة تدل على التوتر والقلق فى الدماغ والجسم، ولكن على الجانب الآخر، يساعد التنفس الواعى، بالإضافة إلى إطالة النفس على إرسال إشارات إلى الدماغ أنه يجب الاسترخاء.





ابتسم، فمن المستحسن أن تأخذ استراحة سريعة للحصول على بعض الضحك والابتسام، فتشير الأبحاث إلى أن الضحك يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب والقلق، لذلك عليك أن تبحث عن مقطع مضحك من الفيديو على سبيل المثال لتهدئة الأعصاب خلال فترات القلق.

وجدت الدراسات أن الإعراب عن الامتنان يساعد على تقليل القلق، خاصة عندما نكون مرتاحين، حيث يحصل الشخص على عقلية التقدير ويبتعد عن التفكير السلبي الذى يؤدى بالنهاية للقلق.

تناول الطعام بشكل صحيح، فقد تتغير شهيتنا وقت القلق ولكن لتزويد الجسم بالدعم الذي يحتاجه أن يكون له أثر جيد على التهدئة من القلق، فحاول تناول المزيد من الأطعمة التى تحتوى على مغذيات مثل فيتامين B وأوميجا 3، بالإضافة إلى بعض الكربوهيدرات الصحية الكاملة، فربطت الدراسات فيتامين ب بالصحة العقلية الجيدة، وقد تساعد أوميجا -3 فى تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق، وتساعد الكربوهيدرات الكاملة على تنظيم مستويات السيروتونين، الناقل العصبي "الحساس" الذي يساعدنا على التزام الهدوء.