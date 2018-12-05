شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد العدس الاصفر على صحتك وبشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العدس من اكثر الاكلات الشعبية التى يفضلها الكثيرون، حيث انه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة، فضلا عن ذلك له دور فعال فى تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات.

وحسب ما ذكره موقع mindbodygreen فأن للعدس الأصفر فوائد عديدة على صحة الجسم وهى

فوائد العدس الاصفر



فوائد العدس

1:يحتوى العدس الاصفر على بعض الفيتامينات التى تعمل على انخفاض مستوى الكولسترول فى الدم ، كما انه يعمل على خفض نسبة الاصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تنظيف الشرايين وحمايته من الامراض.

2: اثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الاطعمة الغنية بالألياف مثل العدس يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من حمض الفوليك والمغنسيوم، ويعمل على تحسين تدفق الدم والأكسجين.

3:نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الالياف الغذائية الهامة لصحة الجسم ، فأنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الاضطرابات الهضمية، مثل الامساك والمغص والقولون العصبى.

4:يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم لذلك ينصح دائما مرضى السكر بتناول العدس الاصفر باستمرار.



عدس

5: يمد الجسم بالطاقة والحيوية، وذلك بسبب احتوائه على الالياف والكربوهيدرات والفيتامينات الاخرى.

6: يحافظ على نمو الجسم بشكل صحى كما انه يعزز صحة العضلات والعظام ويقى من التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

7:يعمل على تقوية الجهاز العصبى وحمايته من الجلطات والمشاكل الصحية التى يتعرض لها.

8:يعمل على تسكين ألم الرأس، والتخلص من الصداع والأرق.

9:يحتوى العدس الاصفر على نسبة عالية من فيتامين أ الذى يعمل على تعزيز صحة العيون وحمايتها من المشاكل والمحافظة على الصحة.

10:المحافظة على صحة الاسنان ووقايتها من التسوس والتهابات اللثة.



العدس

11:أثبتت الابحاث والدراسات ان الاكثار من تناول العدس يعمل على علاج فقر الدم والتخلص من الانيميا.

12:يعمل العدس على الشعور بالشبع ، لذلك فهو مفيد لمرضى السمنة ويساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

13:يحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان القولون والبروستاتا والثدى وغيرها.

14:نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات فأنه يعمل على تعزيز صحة البشرة ووقايتها من الجفاف والبقع الداكنة ، كما انه يحد من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد.