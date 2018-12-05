شكرا لقرائتكم خبر عن السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكر الكاذب هو مشكلة يصاب بها عدد من الأشخاص، وهو عبارة عن اضطراب بنسب المياه فى جسم المريض تسبب له أعراضا تتشابه بشكل كبير مع الإصابة بالسكر، ولا شك أن هذا الاضطراب لا علاج واضح وقاطع له لأنه عبارة عن اضطراب فقط، وعلاج الأعراض والعلامات هو الوضع الأمثل له.



السكر الكاذب

أعراضه

ومن أبرز الأعراض والعلامات لمرض السكر الكاذب هو الشعور بالعطش الشديد على الدوام فضلا عن الرغبة فى التبول أيضا، ويتبول بالفعل مريض السكر الكاذب عددا كبيرا من الليترات من البول بالفعل، يصل حتى الـ15 ليتر يوميا وهى كمية كبيرة تختلف عن الشخص العادي، ولا يمكن ربط السكر الكاذب بمرض السكر العادي أو الذى يظهر فى البول بنوعيه، إلا أن تشابه الأعراض فقط هو ما جمع بينهما، ووفقا لتقرير نشر بموقع MAYOCLINIC الطبي فإن أبرز العلامات والأعراض التى تظهر على المريض به أيضا تتمثل فى كثرة التبول ليلا والاستيقاظ من النوم، ويمكن التبول فى الفراش أيضا نتيجة كثرة البول.



السكر الكاذب 4

السكر الكاذب

أما فى الصغار فهناك علامات لمرض السكر الكاذب منها أن يعانى الطفل الرضيع أو الصغير من ارتفاع درجة الحرارة، أو سهولة التبرز، مع تأخر فى النمو، كذلك قد يعاني الطفل من بكاء مستمر أو مشكلات واضطرابات واضحة فى النوم لديه، إضافة إلى النحافة وقلة الوزن، وهو ما يستدعى رؤية المختص، سواء فى الكبار أو الصغار إذا كان الرجل يعاني من البتول الشديد والعطش الشديد أيضا.



سكر كاذب 7

ومن أبرز أسباب وعوامل الإصابة بمرض السكر الكاذب أن يحدث اضطراب أو تلف بشكل عام فى الغدة النخامية فى جسم المريض، أو حدوث مشكلات فى أنابيب الكليتين فى بعض الحالات، أو حدوث مشكلات ما بشكل عام منشأها نفسى لدي بعض المرضى، فضلا عن حدوثه بشكل نادر فى بعض حالات الحمل، وغيرها الكثير من المسببات، ومن أرز مضاعفاته أن يعاني المريض من الجافاف الذى يسبب بدوره حالة من الصداع ونزول فى وزن الجسم مع ارتفاع فى درجات الحرارة وانخفاض فى الضغط، فقدان الشهية والتشنجات، وتختلف طرق علاج السكر الكاذب باختلاف الحالة والمسبب فكل مسبب له علاج فالبعض يتعاطي هرمونات بديلة لادرار البول وغيرها من العلاجات وفقا للحالة التى يحددها الطبيب وطبيعة السبب.