شكرا لقرائتكم خبر عن ٥ طرق طبيعية للحصول على هوليود سمايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ابتسامة هوليوود" من تقنيات تجميل وتبييض الأسنان التى انتشرت مؤخرا، حيث يحلم كل منا بابتسامة أكثر بياضًا، كما أظهرت الدراسات أن الأسنان البيضاء مرتبطة بالشباب والحيوية والصحة، وإليكم مجموعة نصائح تساعدك على الحصول على ابتسامة هوليود بطرق طبيعية، كما نشرها موقع net doctor





اغسل أسنانك بانتظام

يجب علينا جميعًا تنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة 2-3 دقيقة مرّتين في اليوم، بالإضافة إلى تنظيف الأسنان بالخيط يوميًا.

- اختيار فرشاة الأسنان المناسبة

يتفق معظم أطباء الأسنان على أن فرشاة الأسنان الكهربائية توفر تنظيفًا وتلميعًا أكثر فعالية وكفاءة وتزيل المزيد من البقع، كما تظهر الدراسات أن فرش الأسنان الكهربائية يمكن أن تزيل ما يصل إلى 70٪ من البلاك أفضل من الفرش اليدوية وحدها .

استخدم معجون الأسنان المناسب

يمكنك استخدام معجون أسنان مبيض للحصول علي أسنان أكثر بياضا ولمعانا.

وصفات طبيعية لتبييض الأسنان

تساعد صودا الخبز أو البيكربوناتو على إزالة البقع من الأسنان، لذا يمكنك خلط ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز بالماء ووضعه على أسنانك باستخدام فرشاة أسنان.

و صودا الخبز عبارة عن مبيض أسنان طبيعي ومضمون و لن يضر أسنانك بأي شكل من الأشكال ولكن سيجعلها تبدو تدريجياً أكثر بياضاً مع مرور الوقت.

ستحتاج إلى القيام بهذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوعين على الأقل لتلاحظ اختلافًا في لون أسنانك، وتشمل العلاجات المنزلية الأخرى المياه المالحة الدافئة كغسول للفم، حيث تساعد على تبييض أسنانك بشكل طبيعي وتهتم باللثة، لأنه مضاد للبكتيريا .

ويمكن أيضا استخدام زيت جوز الهند كمضمضة بوضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ووضعها في الفم لأطول فترة ممكنة، حيث يزيل البكتيريا ويساعد على منع البلاك والبقع من الالتصاق بالأسنان.

انتبه لنوعية طعامك

ـ كلما قلت كمية الطعام الذي تتناوله ، كلما قلت درجة التلوث الذي تسببه ، على اسنانك، يمكنك تناول الأطعمة البيضاء ، مثل الدجاج والأرز والسمك.

ـ تجنب الأطعمة الملونة مثل العنب والجزر والوجبات الصينية / الهندية، التي تميل إلى أن تحتوي على الكثير من الكركم.

ـ تناول الفراولة والتفاح فهي منظف طبيعي للأسنان ، بسبب حمض الماليك الذي تحتوي عليه.