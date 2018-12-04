شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب للنوم الطويل والخمول الزائد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الدكتور فيصل الصفي، استشاري باطنة، عن أسباب طبية للنوم والخمول الزائد الذي يعانيه البعض. وأوضح الصفي عبر “تويتر” أن تلك الأسباب تتمثل في (خمول الغدة الدرقية، الأدوية، توقف التنفس أثناء النوم، إدمان الكحوليات والمخدرات، الخرف، الاكتئاب، فشل الكبد/ الكلى، متلازمة رجفان الساقين خلال النوم).

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