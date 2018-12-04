شكرا لقرائتكم مرض يعاني منه ربع سكان الكرة الأرضية.. ماهو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعاني 62‚1 مليار شخص على مستوى العالم من فقر الدم، وهو ما يمثل نسبة 8‚24٪ من سكان الكرة الأرضية.

وتصل أعلى معدلاته بين الأطفال قبل سن التعليم المدرسي إلى 4‚47٪، وتأتي أدنى المعدلات من نصيب الرجال حيث لا تزيد النسبة عن 7‚12٪، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويعرض موقع "WebMD" شرحا مبسطا لماهية الأنيميا وأعراضه، وكيفية الوقاية منها، فيما يلي:



ما هو فقر الدم؟

يحدث فقر الدم عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من خلايا الدم الحمراء القوية والسليمة لحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. ويمكن أيضا أن تفتقر خلايا الدم إلى ما يكفي من الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يعطي الدم لونه الأحمر. وينتشر بين النساء في سن الإنجاب، والمسنين، والنساء من أصول إفريقية أو ذوات الأصول اللاتينية.

أعراض فقر الدم

يعد من أبرز الأعراض الشعور بالتعب على الرغم من الحصول على نوم جيد، أو الافتقار إلى الطاقة اللازمة للأنشطة العادية، ويمكن أن يكون مرض فقر الدم هو السبب الكامن وراء مشاكل الذاكرة أو التقلبات المزاجية.

وتتراوح الأعراض من لا شيء إلى معتدل إلى ما يهدد الحياة، وربما يشمل أحد الأعراض التالية:

•ضعف

•دوخة

•شحوب الجلد

•صداع

• خدر أو برودة في اليدين والقدمين

• انخفاض درجة حرارة الجسم



أسباب مرض فقر الدم

يصيب مرض فقر الدم النساء والأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة، على سبيل المثال، تؤثر أمراض الكلى على قدرة الجسم على صنع خلايا الدم الحمراء. كما أن النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الحديد وحمض الفوليك أو فيتامين B12 يزيد أيضا من مخاطر الإصابة بالأنيميا. وترجع الإصابة ببعض أنواع فقر الدم إلى أسباب وراثية:

1- انخفاض كمية الحديد

يؤدي عدم الحرص على تناول أطعمة غنية بالحديد إلى الإصابة بالأنيميا. كما يمكن أن تتسبب مشكلات الجهاز الهضمي مثل داء كرون، أو مرض الاضطرابات الهضمية، أو حتى إجراء جراحة في المعدة في مشكلات نقص امتصاص الحديد. وتعيق بعض الأطعمة والأدوية امتصاص الحديد مثل:

• منتجات الألبان

• أطعمة أخرى غنية بالكالسيوم

• مكملات الكالسيوم

• مضادات الحموضة

• قهوة

• شاي



2- نقص الفيتامينات

يحتاج الجسم إلى كل من فيتامين B12 وحمض الفوليك لعمل خلايا الدم الحمراء، ويؤدي نقصهما في بعض الأحيان إلى الإصابة بفقر الدم. كما يمكن أن يمنع اضطراب المناعة الذاتية، أو مشكلة في الجهاز الهضمي، امتصاص ما يكفي من B12.

3- فقر الدم اللاتنسجي

إن فقر الدم اللاتنسجي Aplastic anemia هو اضطراب نادر لا ينتج فيه نخاع العظم خلايا دم كافية لتزويد الجسم. ويصيب 2 في المليون شخص فقط. ويمكن أن يحدث بسبب جرعات عالية من الإشعاع، أو التعرض للمواد الكيميائية، أو الفيروسات، أو اضطراب المناعة الطبيعية، الذي يهاجم فيه نظام المناعة نخاع العظم. وبعض الحالات موروثة.

4- النزيف

إن فقدان الكثير من خلايا الدم الحمراء هو أحد الأسباب الشائعة للأنيميا. ويمكن أن يسبب الحيض الثقيل أو القرح أو الإصابات أو الجراحات إلى نزيف دموي يؤدي بدوره إلى فقر الدم.

5- ميكانيكا خلايا الدم

يمكن أن تؤثر الاضطرابات الوراثية على إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم. ويتسبب مرض الثلاسيميا Thalassemias في جعل الجسم ينتج أقل عدد من كريات الدم الحمراء ويؤثر على صحة الهيموجلوبين، ويمكن علاج تلك الحالة بنقل الدم بالإضافة إلى العلاجات الأخرى.

6- فقر الدم المنجلي

يعد فقر الدم المنجلي Sickle cell anemia اضطراب وراثي ينتج الجسم فيه شكلاً غير طبيعي من الهيموجلوبين، مما يتسبب في تغير خلايا الدم الحمراء من شكل دائري إلى شكل منجل وتتشابك مع بعضها البعض. يؤدي هذا الشكل المنجلي إلى صعوبة المرور عبر الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الألم وتلف أنسجة الجسم.

نصائح وقائية

ينصح العلماء بأهمية العمل على الوقاية من الإصابة ببعض أنواع فقر الدم من خلال اتباع نظام غذائي صحي. وتشمل الأطعمة التي تحتوي على الحديد اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والكبد والأسماك والعدس والفاصوليا والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والفواكه المجففة. وينصح أيضا بتناول الأطعمة، التي تحتوي على فيتامين B12 وحمض الفوليك، مثل البيض ومنتجات الألبان والسبانخ والموز.

كما يساعد فيتامين C الموجود في الحمضيات والفواكه والخضراوات الأخرى على امتصاص الجسم للحديد.

ويحذر الأطباء من الإفراط في تناول مكملات الحديد بدون استشارة طبية حيث تتسبب زيادة معدلات الحديد بالجسم في مشاكل بالكبد والقلب والبنكرياس. ويمكن تقليل مستويات الحديد من خلال الفصد (سحب كميات من الدم) أو الأدوية.