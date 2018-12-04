شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الشمع.. أكثر من 3 مشاكل صحية مسببة للشعور بحكة الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر البعض بالرغبة فى حكة الأذن الأمر الذى قد يستغرق عدة دقائق، وأيضاً يعود لأسباب كثيرة أشهرها تراكم الشمع داخل الأذن، وفى إطار هذا السياق، نتعرف على أهم أسباب الرغبة فى حكة الأذن، وفقاً لما ذكره موقع " webmd".

أسباب حكة الأذن، هى :

- تراكم شمع الأذن، الشمع هو طريقة جسمك لتنظيف خلايا الجلد الميتة والأوساخ من الأذن، ولكن الكثير منها يمكن أن يؤدى للشعور بالرغبة فى الحكة، ومع ذلك يجب عدم إزالته بقطعة قطن، حتى لاتسبب مشاكل بالأذن ويمكن استبدال ذلك بقطرات الأذن.





- الالتهابات، يمكن أن تكون أحد اسباب الشعور بالحكة، حيث تسبب البكتيريا والفيروسات، حدوث ذلك، خاصة عند الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية ولوقف هذه الحكة، يجب علاج العدوى.

- حساسية الجلد، يمكن أن تسبب الحكة والتى تحدث نتيجة رد فعل تحسسي، من استخدام إحدى المنتجات مثل الشامبو وزيت الشعر أو استخدام سماعات الأذن .





- الأكزيما أو الصدفية، تسبب الشعور بالحكة، ويمكن علاجها بإستخدام قطرات الأذن .

- تنظيف الأذن، يمكن أن يسبب الحكة أيضاً، لأن وضع مسحات القطن في الأذن يمكن أن يلهب قناة الأذن ويسبب الشعور بالحكة، وكذلك مشابك الورق، أعواد الثقاب، والأصابع يمكن أن تخدش الجلد داخل الأذن.





- حساسية الطعام، إذا كان يعانى أحد من حساسية القش أو حساسية حبوب اللقاح، قد تسبب له حكة في الأذن عند تناول بعض الفواكه والخضروات أو المكسرات.