شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الأسنان.. الدكتورة دينا إبراهيم تقدم 6 نصائح مهمة لضمان نجاح العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد عملية زراعة الأسنان، من أكثر وأشهر العمليات التى يجريها أطباء الأسنان فى مصر وعلى مستوى العالم، لتعويض الأسنان المفقودة، حيث يلجأ إلى هذه العملية هؤلاء من فقدوا أسنانهم لأى سبب ما، ولكن تكون الصدمة بعد فشل هذه العملية بسبب عدم التزام المريض بالنصائح الطبية التى يمليها عليه الطبيب.

وتقدم الدكتورة دينا إبراهيم اخصائي تجميل الاسنان و جراحات الوجه و الفكين بمركز change me clinic شرح تفصيلى للأسباب التى قد تعوق الزراعة الناجحه للاسنان وكذلك التوصيات الطبية اللازمه لضمان نجاح عملية زراعة الأسنان، وهى:



زراعة الأسنان

أولاً: سبب المشكلة

تؤكد الدكتورة دينا إبراهيم اخصائي تجميل الاسنان و جراحات الوجه و الفكين بمركز change me clinic "، ضرورة أن يضع طبيب الأسنان يده على السبب الرئيسى الذى أدى إلى خلع الأسنان سواء كان بسبب التسوس أو بسبب مرض فى اللثة والأنسجة الداعمة أو كسر فى السن حتى يتم تحديد النوع الذى يتم استخدامه فى عملية الزراعة بما يضمن نجاح العملية .

حالة أثناء زراعة الأسنان

ثانيا: عوامل تقف ضد الزراعة

وتضيف الدكتورة دينا إبراهيم اخصائي تجميل الاسنان و جراحات الوجه و الفكين بمركز change me clinic أنه يجب ألا يكون لدى المريض أى أسباب صحية تمنع عملية الزراعة، موضحة أنه إذا كان المريض الراغب فى عملية زراعة الأسنان مصاب مثلا بمرض السكر فيجب أن يكون لديه انتظام فى تناول الأدوية الخاصة بهذا المرض، ويشترط قبل الدخول فى العملية خضوعه لتحليل طبى للوقوف على نسبة السكر على مدار 6 أشهر سابقة على العملية فلو تجاوزت النسبة التى يضعها الطبيب، فسيكون ذلك حائلا دون إجراء عملية الزراعة.

حالة بعد زراعة الأسنان

ثالثا: أدوية السيولة وعلاقتها بزراعة الأسنان

ومن بين المحاذير التى أكدت الدكتورة دينا إبراهيم ضرورة أن يلتفت إليها الطبيب والمريض، هى أنه على المريض التوقف عن تناول أدوية السيولة إذا كان يتناولها لأى مرض، حتى لا يتعرض المريض لمضاعفات عند اتمام العملية قد يسفر عنها تلف الزراعة أو دخول المريض فى مضاعفات من شأنها التأثير على الحالة العامة الصحية للمريض.



إنفوجراف دكتورة دينا إبراهيم تقدم نصائح هامة لنجاح زراعة الأسنان

رابعًا: العلم بأماكن التشريح الصحيحة

وتابعت الدكتورة دينا إبراهيم اخصائي تجميل الاسنان و جراحات الوجه و الفكين بمركز change me clinic :"يجب أن يكون الطبيب لديه وعى كافى بأماكن التشريح للمريض ويتم مراعاة الأماكن التشريحية لأنه لو تم عمل "بنطة الزراعة" فى الفم فى مكان خاطئ يتعرض المريض لمضاعفات ويصاب بـ"تنميل" فى الشفاه" .

خامسًا: مراعاة مكان الزراعات

وشددت الدكتورة دينا إبراهيم ، على أنه يجب عند وضع عدد زراعات كثيرة، مراعاة مكان كل زراعة داخل فم المريض بحيث لا يجب وضعها بجوار بعضهم ويتم توزيعها بطريقة منضبطة، للخروج بمظهر جمالى للمريض حتى لا تتم الزراعة متلاصقة ويوجد مكان بلا أسنان داخل فم المريض وبالتالى يفقد المريض المظهر الجمالى الذى اتجه إلى العملية من أجل الحصول عليه.

سادسًا: ما بعد العملية

وشددت دينا إبراهيم اخصائي تجميل الاسنان و جراحات الوجه و الفكين بمركز change me clinic ، على أنه لابد من التزام المريض بتطبيق الخطة التى يضعها الطبيب بعد اتمام عملية الزراعة حتى لا يدخل فى أى مضاعفات ينتج عنها تلف فى عملية الزراعة، فمثلاً يجب ضرورة تناول السوائل والأطعمة الخفيفة حتى لا يضغط على الزراعة الجديدة وذلك لفترة زمنية قصيرة يحددها الطبيب.



إنفوجراف دكتورة دينا إبراهيم تقدم نصيحة طبية بعد زراعة الأسنان

الجدير بالذكر ان تكلفة زراعة الأسنان فى مصر تختلف من حالة لأخرى ، ومن المعروف أن تلك العمليات تكون أسعارها مرتفعة نسبيا نظرا لتكاليف الخامات المستخدمة فى الزراعة والتقنيات الطبية المختلفة ، والأسعار فى مصر اقل مقارنة بدول أخرى ، حيث أن تتراوح زراعة السن الواحدة ما بين 300 دولار إلى 1000 دولار، وتختلف الأسعار على حسب الحالة حيث أن هناك عدد من المعايير يتم وضعها فى الاعتبار عند الزراعة ، ومنها عدد الأسنان المراد زراعتها، وبعض الاجراءات المتعلقة بالزراعة وطبيعة المواد المستخدمة فى الزراعة والتى تتكن منها السنة المستخدمة فى عملية زراعة الأسنان.

وشهدت الدولة المصرية إقبال كبير فى عدد الوافدين من الخارج على إجراء عملية زراعة الأسنان خاصة وأن الدولة المصرية تتميز بالسياحة العلاجية ، حيث أن مصر بلد سياحى فى المقام الأول يوجد بها عدد من المزارات السياحية التى يعتبرها المقبلين على عملية زراعة الأسنان فرصة للعلاج وللنزهة أيضا.



حالة بعد زراعة الأسنان

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