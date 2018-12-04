شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء جلدية بريطانيون يكشفون عن علاج جديد لحب الشباب بجزيئات الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من أطباء الجلدية البريطانيين عن طريقة جديدة لعلاج حب الشباب بجزيئات الذهب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشار الباحثون إلى أن أقنعة الوجه اللامعة من الذهب يفضلها المشاهير مثل كيت هدسون وستيلا مكارتني لانها تنقى بشرتهم.

ويستخدم أطباء الجلد الآن جزيئات الذهب - مع الليزر - لعلاج حب الشباب لدى البالغين ، ويعتقدون أن لديه القدرة على العلاج مقارنة بالأدوية القاسية.

وأوضح الأطباء أنه يتم تدليك حبيبات صغيرة من السيليكا مغلفة بالذهب داخل المسام وتنتقل إلى الغدد الدهنية ، حيث يتم تسخينها بواسطة ليزر يمر فوق الجلد، والحرارة التي تمتصها الجسيمات تخلق حرقًا محكومًا ، مع مرور الوقت تتقلص الغدد الزيتية.



جزيئات الدهب

وجدير بالذكر أنه ما يصل إلى 80٪ من الأشخاص يعانون من حب الشباب في مرحلة ما من العمر، وفقًا لما ذكرته NHS، الذي يتميز ببقع قبيحة ومؤلمة في كثير من الأحيان على الوجه أو الظهر أو الصدر.

وهناك أكثر من 5% من النساء و 1% من الرجال فوق سن الخامسة والعشرين يعانون من مشاكل مستمرة في هذا الصدد.

وقال الدكتور "آي - لين تشيو" ، وهو استشاري أمراض جلدية بمستشفى كينجز كوليدج: "إن الخط الأول من علاج حب الشباب الخفيف إلى المعتدل هو مراهم موضعية لها آثار جانبية ضئيلة أو يمكن التحكم فيها مثل الاحمرار .

وتابع "تشيو"، "لعلاج حب الشباب الأكثر خطورة ، أو إذا فشلت الدهانات الموضعية ، فإن الخطوة التالية ستكون المضادات الحيوية ، أو ـ للنساء ـ الأدوية الهرمونية مثل حبوب منع الحمل لضبط الهرمونات.

وأضاف الباحثون أن العلاج بالليزر لعلاج حب الشباب ليس جديدا، لكن عندما يستخدم الطبيب الليزر لعلاج حب الشباب بدون جزيئات الذهب ، فإن ما يفعله هو قتل البكتيريا فقط، لكنه لا يغير الغدة الزيتية نفسها.