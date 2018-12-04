هل فيتامين ج يزيد الوزن

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الحصول على جرعة يومية من فيتامين ج ليس فقط يساعد جسمك على العمل بشكل صحيح ، و لكنه قد يساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال ، في الواقع قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين ج مما يؤدي إلى صعوبة في فقدان كتلة الدهون ، وفقًا لمراجعة نُشرت في عام 2005 في “مجلة الكلية الأمريكية للتغذية” ، و مع ذلك فإن تناول جرعات عالية من فيتامين سي قد يسبب الآثار الجانبية.
آثار فيتامين ج على فقدان الوزن
على الرغم من أن فيتامين (ج) لا يتسبب بالضرورة في فقدان الوزن ، إلا أنه يبدو أنه مرتبط بوزن الجسم ، و وفقًا للمراجعة التي نُشرت عام 2005 في مجلة”Journal of the American College of Nutrition” ، فإن تناول كميات أعلى من فيتامينج يرتبط بانخفاض مؤشرات كتلة الجسم ، كما يشير مؤلفو هذه المراجعة أيضًا إلى أن الحصول على كميات كافية من فيتامين ج من الممكن أن يزيد من أكسدة الدهون في الجسم أثناء ممارسة التمرينات المتوسطة الكثافة ، و لذلك قد يعوق نقص فيتامين ج خفض الوزن و فقدان الدهون في الجسم.
مصادر فيتامين ج و النسبة الموصى بها
بحسب معهد الطب فإن العلاوة الغذائية الموصى بها لفيتامين سي هي 90 ملليجرام يوميا للرجال و 75 ملليجرام في اليوم للنساء ، و يجب التعامل مع هذه الكميات على أنها الحد الأدنى من المتطلبات اليومية فقط ، و تشمل الأطعمة الغنية بالفيتامين C الفلفل الأحمر الذي يحتوي على 95 ملليغرام في 1/2 كوب ، و عصير البرتقال يوفر 93 ملليغرام في 3/4 كوب ، و توفر برتقالة متوسطة 70 ملليغرام تقريبا من الفيتامين ، و حبة جريب فروت متوسطة واحدة توفر 64 ملليغرام من فيتامين ج ، و ذلك وفقا لمكتب المكملات الغذائية ، كما أن فيتامين (ج) هو أيضا احد المغذيات الشائعة الموجودة في عدد كبير من المكملات الغذائية الأخرى.
تأثير تناول الكثير من فيتامين ج
إن تناول المزيد من فيتامين ج ليس دائمًا أفضل ، حتى عندما تحاول التخلص من الكيلوجرامات الزائدة من وزنك ، و قد يؤثر تناول الكثير من فيتامين ج على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى ، و يمكن أن يسبب الإسهال و التقلصات في البطن و الغثيان ، وفقا لمكتب المكملات الغذائية ، و للمساعدة على تجنب الآثار الجانبية و المخاطر الصحية المحتملة ، يجب أن يسعى الكبار إلى استيعاب ما لا يزيد عن 2000 ملليغرام من فيتامين سي يوميًا ، و هذا يشمل فيتامين (ج) من الطعام و الشراب ، فضلا عن المكملات الغذائية المختلفة.
اعتبارات فقدان الوزن مع فيتامين ج
لن تفقد الوزن ، حتى لو كنت تستهلك كميات كبيرة من فيتامين ج ، إذا كانت السعرات الحرارية الكلية لديك أعلى من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها طوال اليوم ، و يساعد تناول الفواكه و الخضروات الطازجة الغنية بفيتامين ج على ملئها دون استهلاك السعرات الحرارية الزائدة ، و للتخلص من حوالي 2 رطل في الأسبوع ، و هو الحد الأقصى للكم الموصى به لإنقاص الوزن على المدى الطويل ، لابد من تناول 1000 سعر حراري اي أقل مما تحرقه يوميا ، و ذلك حيث ما يقترحه مراكز السيطرة على الأمراض و الوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية.
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