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زيت الزيتون من المعجزات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من مرة بسبب فوائده المتعددة، وهو يدخل في العديد من الأطباق الرئيسية، ولهذا سوف نوضح لكم المكونات الفعالة لزيت الزيتون.

زيت الزيتون

زيت الزيتون أحد المعجزات الطبيعية التي تدخل في علاج الكثير من الأمراض، وذلك لأنه يحتوي على العديد من المركبات الطبيعية والكيميائية التي تدخل في تكوينه.

يدخل زيت الزيتون في الكثير من الأطباق الرئيسية، كما أن له العديد من الفوائد الجمالية لصحة البشرة والشعر.

يتم استخراج زيت الزيتون من خلال عصر الزيتون بطرق طبيعية، للاستفادة بشكل أفضل من فوائده.

يتميز زيت الزيتون البكر بلونه الصافي اللامع الذي يتراوح ما بين الكهرمان الأصفر والأصفر المائل والأخضر، وله طبيعية سائلة نقية، ويتميز بطعمه اللذيذ والمذاق اللاذع الذي يحسن من طعمه.

مكونات زيت الزيتون

– يتكون زيت الزيتون من مجموعة من العناصر والفيتامينات المعدنية، كما أنه يدخل في تكوينه ثلاثي جلسريدات التي تمثل حوالي 98% من زيت الزيتون البكر.

– يدخل في زيت الزيتون الماء بنسبة كبيرة تصل ما بين 65% إلى 72% وهذا يجعل زيت الزيتون من المرطبات الطبيعية.

– يتركب من مجموعة من المواد الدسمة، منها الجليسيريدات الثلاثية وكذلك يتركب من المركبات الشحميّة.

– يدخل في زيت الزيتون السكريات الأحادية بما فيها كل من الجلوكوز والفركتوز والسكروز.

– يحتوي على نسبة عالية من المانتول، كما ويضم مجموعة من السكريات المعقد على رأسها السيللوز واللغنين والبنتسون.

– يحتوي على مجموعة جيدة من الأحماض العضوية التي من بينها؛ الأكسليك، الموليك، الستريك، البوليفينولات، مادة البولي فينول وهي التي تسبب الطعم المر في زيت الزيتون.

– يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب، وفيتامين ه، وفيتامين ك، وفيتامين ج وغيرها من الأنواع الأخرى.

– يحتوي زيت الزيتون على مجموعة من الصبغات التي تضاف في الدسم، مثل الكاروتين، وصبغة الأنثوثياثين.

– يحتوي زيت الزيتون على مجموعة كبير من الأحماض الدهنية، لأنه يتكون من الأحماض المشبعة المنخفضة المشبعة، ونسبة جيدة من الأحماض الدهنية المتعددة الغير مشبعة بما فيها الاستياريك، وحمض الأولييك، وحمض اللينوليك.

فوائد زيت الزيتون العامة

أن زيت الزيتون له العديد من الفوائد العامة مثل:

– يحمي زيت الزيتون خلايا الدم من الأكسدة وخاصة الحمراء منها.

– يحمي زيت الزيتون العظام من الإصابة بهشاشة العظام، والترقق وذلك بفضل كمية الكالسيوم العالية التي يحتوي عليها زيت الزيتون.

– يقي زيت الزيتون الجهاز الهضمي من الإصابة بالسرطان في مختلف الأماكن من الجسم.

– يعالج زيت الزيتون الاضطرابات في الجهاز الهضمي من المشاكل التي قد تحدث فيه من الاضطرابات وعسر الهضم.

– يعمل على تخفيف أعراض الأكزيما والأمراض الجلدية الأخرى.

– يقلل من احتمالية الإصابة الاكتئاب، ويحسن الحالة النفسية؛ وذلك لأنه يحتوي على نسبة جيدة من الدهون الأحادية.

أهمية زيت الزيتون للبشرة

– يحافظ زيت الزيتون على البشرة ويساعد في نضارتها وحيويتها.

– يعمل على ترطيب الشفاه، كما أنه يدخل في العديد من الوصفات الجمالية للبشرة.

– يحتوي زيت الزيتون على مواد قلوية وأحماض تساعد في تطهير الجلد في البشرة وخاصة بعد استخدام المكياج.

– يعمل زيت الزيتون على ترطيب القدمين، وذلك للتخلص من الخلايا الميتة التي توجد في الكعبين بشكل خاص، وخاصة لو مزجه مع عصير الليمون.

فوائد زيت الزيتون للشعر

– يمنع زيت الزيتون من التساقط الذي يصيب الشعر ويساعد في تقوية بصيلات الشعر.

– لو تم وضع زيت الزيتون على الشعر الذي يوجد فيه قمل، فإن هذا الزيت يقوم بالتخلص من القمل بشكل نهائي لأن القمل لا يستطيع تقبل رائحة زيت الزيتون.

– يحتوي زيت الزيتون على مواد مضادة للأكسدة تساعد على مع ظهور الشيب الأبيض على الشعر، وجعل الشعر يتميز بلونه الطبيعي.

– يستخدم زيت الزيتون كبلسم جيد يوضع على الشعر ويحافظ على الشعر من التلف.

– يعمل زيت الزيتون على كثافة الشعر، وخاصة أنه يساعد على إنبات الشعر التالف مرة أخرى.