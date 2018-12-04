انت الان تتابع موضوع فوائد زيت الصبار للشعر الجاف والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يمكن أن يساعد استخراج الزيت من جميع أنواع النباتات على الحفاظ على صحة شعرك، ولكن زيت الصبار مفيد بشكل خاص للشعر، على وجه التحديد، يقال زيت الصبار يمنع تساقط الشعر، ويساعد في تعزيز نمو الشعر، لاسيما الشعر الجاف والمتكسر، ويساعد في شفاء أطراف الشعر المنقسمة، وتعزيز لمعان الشعر، وكثير من الناس يستخدمون عادة زيت الصبار لمنع أو علاج تساقط الشعر .

زيت الصبار

زيوت الشعر هي تركيبات في العديد من نظم الصحة والجمال، تكون مستخلصات نباتية في العادة، تعزى هذه المواد إلى مجموعة واسعة من الفوائد : نمو الشعر السريع، ومنع تساقط الشعر، والحفاظ على الشعر ناعم ولامع، وقد يتباهى زيت الصبار للشعر ببعض هذه الفوائد، خاصةً فيما يتعلق بالوقاية من تساقط الشعر، على وجه التحديد، قد يحفز ارتفاع محتوى الأحماض الدهنية في زيت الصبار نمو الشعر، بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة الفيتامينات الهامة وخصائص الترطيب يمكن أن يضمن رأسًا صحيًا وجماليًا للشعر .

وتساعد الفيتامينات والمعادن الأساسية في الحفاظ على صحة الشعر عن طريق تغذية خيوط و بصيلات الشعر، من أجل النمو والتطور، وبما أن النباتات تنتج هذه العناصر الغذائية للحفاظ على نفسها، فغالباً ما تحتوي الاستخلاصات من النباتات على جرعات عالية من المواد مثل فيتامين B5، وزيت الصبار هو أحد هذه الزيوت الأساسية، حيث تعتبر الصبار نبات صحراوي يحتوي على مصادر قيمة من المغذيات، لأنه يخزن المياه والمواد الأخرى اللازمة داخله لفترات طويلة من الزمن، وهكذا، فإن هذا النبات هو خزان غني بالمواد، وقد ارتبط حتى مع منافع صحية أخرى مثل تحسين صحة القلب في بعض الدراسات .

كيف يعمل زيت الصبار على الشعر الجاف

زيت الصبار يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية، والتي تعتبر ممتازة في منع وتقليل فقدان الشعر، وتساعد الفيتامينات والمعادن الإضافية في زيت الصبار أيضًا على تعزيز صحة الشعر اللامع وحماية الجذور، وتساعد الفيتامينات والمعادن الأساسية في زيت الصبار على إبقاء شعر الشخص في صحيا، لذلك فإن مقتطفات من أنواع معينة من الزيوت النباتية تقدم جرعات أعلى من العناصر الغذائية الأساسية، ويحتوي زيت الصبار بشكل خاص على تركيز عالٍ من فيتامين B5 ، مما يساعد النبات على تخزين الماء لفترات زمنية أطول، وفي المقابل، يمكن أن يساعد هذا الفيتامين في الحفاظ على الرطوبة في الشعر، وبالتالي التخلص من مشكلة الشعر الجاف

كما يحتوي زيت الصبار على أحماض أوميجا الدهنية، وهو مركب حيوي للنمو والتطور، وهذا هو السبب في استخدام زيت الصبار في كثير من الأحيان للحد من فقدان الشعر وتعزيز نمو الشعر، ويمكن أن يساعد التركيز المرتفع لزيوت أوميجا 3 الدهنية على تعزيز زراعة الشعر، والتأكد من خضوع الشعر بشكل مستمر لعمليات الدورة اللازمة لنمو الشعر، وزيت الصبار، لأنه يأتي من نبات يزدهر في ظروف قاسية، ربما يكون أكثر فائدة للشعر بسبب خواصه المرطبة، حيث يغطي الشعر بالطبقات نفسها من الحماية التي يستخدمها لنفسه لينمو، حيث أنه يكون على نباتات الصبار أن تحبس وتحتفظ بالرطوبة، مما يجعلها الحل الأمثل للشعر الجاف التالف .

وقال الدكتور جوشوا تسايزنر طبيب الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك، إن الدواخل الموجودة في الصبار يمكن أن تمنع فقدان الرطوبة واستعادة الرطوبة في الشعر والجلد، ويمكن إرجاع هذا إلى المعلومات الخاصة بحقيقة أن الصبار يحتوي على 17 من الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تمنع الضرر من الشمس، ويبدو وكأنه مكون لمكافحة الشيخوخة وعلامات تقدم السن .

كيف يمكنني شراء زيت الصبار

إن زيت الصبار في شعبية متزايدة، ما يعني أنه متاح بسهولة في معظم متاجر التجميل، وتجار التجزئة، والعطارين، وحتى المتاجر عبر الإنترنت، ومع ذلك، يمكنك أيضًا شراء زيت الصبار بكميات كبيرة من المتاجر المتخصصة عبر الإنترنت، مثل أمازون .