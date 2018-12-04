طريقة إعداد وتحضير سلطة فواكة بصلصة الموز

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- أناناس : 2 كوب (طازج ومقطع مكعبات)

- الشمام : كوب (مقطع مكعبات)

- التوت الأسود : كوب

- الفراولة : كوب (مقطعة شرائح)

- عنب : كوب (مزال البذور / مقطع أنصاف)

- التفاح : 1 حبة (مفروم)

- الموز : 2 حبة (صغير الحجم / مهروس)

- لبن زبادي : نصف كوب

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة) طريقة التحضير

1. اخلطي الأناناس والتوت والشمام والعنب والفراولة والتفاح في وعاء. 2. اخلطي الموز المهروس مع اللبن الزبادي والعسل وعصير الليمون وجوزة الطيب في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعماً. 3. وزعي الخليط فوق الفواكة وحركي وقدميها فوراً.

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