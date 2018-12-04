طريقة إعداد وتحضير موس الليمون الحامض الخفيف

المقادير

- بودرة الجيلاتين : ملعقتان صغيرتان

- البيض : 2 حبة (مع فصل بياضهما عن صفارهما)

- السكر الناعم : 125 غراماً

- عصير الليمون : 2 حبة

- برش ليمون : 2 حبة

- كريمة الخفق : 150 ميلليلتراً

- كريمة الخفق : حسب الرغبة (أو كريما طازجة، للتقديم)

- قشرة ليمون : شرائح (للتقديم)

طريقة التحضير

1. في قدر صغيرة، تضاف 3 ملاعق كبيرة من الماء، ينثر الجيلاتين ويضع لينقع.

2. في قدر كبيرة، يخفق صفار البيضتين والسكر، إلى أن يتشكّل مزيج خفيف. ثم، يضاف بشر وعصير الليمون الحامض. وتوضع هذه القدر فوق وعاء يحتوي على الماء المغلي على النار، مع الخفق ليصبح المزيج سميكاً وكريمي.

3. توضع القدر التي تحتوي على الجيلاتين فوق وعاء آخر يحتوي على ماء مغلي على النار، إلى أن يذوب الجيلاتين. ثم، يصبّ في مزيج البيض، مع الخفق جيداً لتوزيعه.

4. يرفع الخليط عن النار، مع الخفق لمدة دقيقة لتبريده، ثم يدع جانباً ليبرد تماماً ويصبح سميكاً.

5. يخفق بياض البيض إلى أن يصبح جامداً. ثم، تخفق الكريما قليلاً، تضاف إلى مزيج صفار البيض، ثم ينقل هذا المزيج إلى بياض البيض بعناية شديدة.

6. يوزّع هذا المزيج بواسطة الملعقة في أكواب أو أوعية، تزيّن بالكريما المخفوقة أو الكريما الطازجة وشرائح قشر الليمون