القاهرة - لايف ستايل المقادير

- كريما بودرة : كيس

- حليب : نصف كوب (بارد سائل)

- القشدة : 2 ملعقة كبيرة

- الجيلي : باكيت (ليمون)

- الجبن الكريمي : 6 قطع

- الماء : نصف كوب (ساخن)

- جيلاتين : نصف ملعقة صغيرة (بودرة)

- مانغو : 340 غراماً (كيس، مجمد)

- كيك فانيلا : حسب الرغبة (القاعدة، أو بسكويت دايجستف مطحون مع زبدة)

- الجيلي : باكيت (بطعم المانجا مذوب بنص كوب ماء بارد ونص كوب ماء ساخن أو كوب عصير مانجا مخلوط بملعقة كبيرة جيلاتين بودرة مذوبة بربع كوب ماء ساخن للطبقة العلوية) طريقة التحضير

1. نطحن البسكويت ويخلط مع الزبدة أو نضع كيك عادي كطبقه أولى بقالب التشيز كيك. 2. للخلطة: نضع الكريما والحليب بالخلاط ويخلط ليتماسك قليلاً ثم نذوب الجيلي بالماء الساخن ونضيف المانجا والقشطة والجيلي على الكريما ويخلط حتى تتجانس المقادير معاً. 3. نضع الخليط فوق البسكويت أو الكيك ويدخل الثلاجة ليجمد. 4. الطبقة الأخيرة: ندوب جيلي المانجا ويوضع على الطبقة الاخيرة أو ممكن نسخن كوب عصير مانجا مع جيلاتين على النار ليذوب ونضيفه كطبقة أخيرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير موس المانجا الشهي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .