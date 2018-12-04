طريقة إعداد وتحضير موس الشوكولاتة والأفوكادو

المقادير

- الشوكولاتة : نصف كوب (قطع صغيرة محلَّاة بصورة نصفيَّة)

- الأفوكادو : 4 حبات (كبير الحجم / ناضج، ومُقشَّر، ومقسَّم إلى أنصاف، مع نزع الأنوية منها، ومُقطَّع إلى قطع كبيرة)

- تين : نصف كوب (التين الشوكي أو البرشومي / الصبار / مقطَّع إلى قطع صغيرة)

- بودرة الكاكاو : نصف كوب (غير محلاة)

- مستخلص الفانيليا : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- ورق نعناع : حسب الرغبة (طازج / للتزيين)

طريقة التحضير

1. تُضاف قطع الشوكولاتة الصغيرة إلى قدر. وتوضع هذه القدر فوق قدر أخرى أكبر حجمًا، حاوية الماء المغلي، وذلك على حرارة خفيفة لثلاث دقائق، مع تحريك الشوكولاتة، بغية الحصول على صلصة ناعمة. ثمَّ، تُدع الصلصة جانبًا، حتَّى تبرد.

2. تُضاف صلصة الشوكولاتة الباردة والأفوكادو والصبَّار وبودرة الكاكاو والفانيليا والملح، إلى وعاء الخلَّاط الكهربائي. وتخفق المكوِّنات المذكورة، حتَّى الحصول على خليط كريميّ القوام وناعم.

3. يوزَّع الخليط على أكواب فرديَّة، وتُبرَّد هذه الأخيرة في البرَّاد، لثلاث ساعات على الأقلِّ (أو ليلة كاملة).

4. طريقة التقديم: تُقدَّم كؤوس الـ"موس"، مُزيَّنة بأوراق النعناع.