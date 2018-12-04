شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن بكتيريا الكلاميديا وعلاقتها بالإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلاميديا هي عدوى تناسلية تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، حيث تسببها بكتيريا تؤثر على كل من الرجال والنساء، ويمكن للبكتيريا أيضا أن تسبب العدوى في الشرج والجزء الخلفي من الحلق والعينين، وعلى الرغم من إمكانية الفضاء على الكلاميديا بالمضادات الحيوية، إلا أنه يمكن أن يكون لها مضاعفات شديدة على صحتك الجنسية إذا تركت دون تشخيص أو علاج، حيث نقدم كل التفاصيل عنها وفقا لما ذكره موقع " Babycentre" البريطانى.

يمكن أن تسبب العدوى أيضًا مضاعفات في الحمل وللأطفال حديثي الولادة، حيث يعتقد أن الكلاميديا مرتبطة بالإجهاض والولادة المبكرة، ويمكن أيضا أن تنتقل من الأم إلى الطفل عند الولادة، مما تسبب في عدوى العين أو في حالات نادرة والتهاب رئوي للطفل، وكلاهما قابل للعلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الفم.

هل تؤثر الكلاميديا على الإنجاب؟

وما هي أعراض الكلاميديا؟

من الشائع جدا عدم وجود أي أعراض على الإطلاق، 70 % من النساء و 50 % من الرجال لا تظهر علامات الإصابة عليهم، حتى إذا كان لديك أعراض، يمكن بسهولة الخلط بينها وبين الحالات الأخرى الأقل خطورة مثل مرض القلاع أو التهاب المثانة.

وتظهر أي أعراض في العادة بين أسبوع وثلاثة أسابيع بعد الإصابة بالعدوى، ويمكن أن تستمر الأعراض لفترة من الوقت أو قد تلاحظها لبضعة أيام فقط.

الأعراض لدى النساء يمكن أن تشمل:

• ألم في التبول

• إفرازات مهبلية تحتوي على صديد

ألم خفيف في البطن

إذا تركت العدوى دون علاج ، فقد تشمل الأعراض التالية:

• الألم أثناء ممارسة الجنس

• النزيف بعد ممارسة الجنس أو بين الفترات

• ألم حاد في الحوض

هذه الأعراض هي علامات على أن العدوى قد انتشرت أكثر في الأعضاء التناسلية، مما تسبب في التهاب عنق الرحم والالتهاب في الرحم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض التهاب الحوض (PID) ومشاكل الخصوبة الناجمة عن الأضرار التي لحقت بقناة فالوب.

وكيف يمكن اكتشاف الكلاميديا عند الرجال؟

يكون لها بعض الأعراض أيضا مثل:

• ألم في الصفن أو الفخذ الناجم عن التهاب الأنابيب المؤدية من الخصية إلى القضيب (التهاب البربخ).

• إفرازات غائمة من طرف القضيب.

• شعور مؤلم وحرقة عند التبول.

إذا تركت العدوى دون علاج ، يمكن للرجل أن يستمر في ظهور أعراض أخرى:

• الخصيتين المتورمة والمؤلمة.

• مشاكل الخصوبة الناجمة عن التهاب البربخ.

في حالات نادرة وأكثر شيوعا في الرجال، يمكن أن يؤدي الكلاميديا أيضا إلى متلازمة رايتر، التى تسبب التهاب الملتحمة ونوع من التهاب المفاصل، مما يؤدي إلى آلام المفاصل.

كيف تنتقل الكلاميديا؟

تنتقل الكلاميديا عن طريق الجماع الجنسي، لذلك يمكن لأي شخص يمارس الجنس بدون واقي أن يحصل عليها، كما يمكن أن تنتقل الكلاميديا من خلال الاتصال التناسلي مع شخص مصاب، و لحسن الحظ لا يمكنك التقاطه من الاتصال بمقاعد المرحاض، والمناشف، والفراش أو ملابس السباحة، أو من الذهاب إلى الساونا أو حمام السباحة.

وما مدى شيوع الكلاميديا؟

وهو أكثر شيوعًا بين الرجال والنساء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، كما أن الكلاميديا من تلك الأمراض التي يمكنك التقاطها مرارًا وتكرارًا إذا لم تحمي نفسك.

كيف يتم تشخيص الكلاميديا؟

والخبر السار هو أن التشخيص أصبح أسهل بالنسبة للرجال والنساء، ويرجع ذلك إلى أن الاختبار المعياري المستخدم للكشف عن المرض يتميز عادةً إما باختبار البول أو بمسحة مهبلية، ثم يتم استخدام تقنية تسمى اختبار تضخيم الحمض النووي (NAAT) لتحليل العينة.

كيف يمكن علاج الكلاميديا؟

عدوى الكلاميديا قابلة للعلاج بالمضادات الحيوية، وإذا تم علاجك في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فلن تظهر أية مضاعفات، وفى حوالي 95 % من المرضى، تكون المضادات الحيوية كافية للتخلص من العدوى، ولكن من المهم أن يتم التعامل مع شريكك الجنسي أيضًا، فلا ينبغي لك ممارسة العلاقة الزوجية حتى يكتمل العلاج.

والمضادات الحيوية التي يوصى باستخدامها في الحمل ليست فعالة بنفس فعالية الأخرى، فهي جرعة لمرة واحدة ،وبسبب هذا ستحتاجين إلى إعادة اختبار الكلاميديا بعد خمسة إلى ستة أسابيع من العلاج، اعتمادًا على الدواء، للتأكد من أن العدوى قد انتهت.