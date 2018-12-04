شكرا لقرائتكم خبر عن عملية تصغير الثدى.. هل تتعارض مع خطط الولادة وفقدان الوزن؟ دكتور وائل غانم يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخاذ قرار دخول غرفة العمليات دائمًا ما يكون صعبا على أى إنسان، فعادة المقبل على إجراء جراحة أكثر توترًا من الطبيعى خاصة فى حال الجراحات التجميلية ، التى يحتاج فيها المريض النصح والإرشاد حتى يطمئن، وليتبع أيضًا الإجراءات الطبية الدقيقة التى تجعله مستعدًا لإجراء العملية الجراحية فى ظروف توفر الأمن اللازم لحياته وضمان نجاح العملية والخروج بنتائج مُرضية كما توقعها.

استعدادات خاصة لعملية "تصغير الثدى"

الجراحات التجميلية للثدى تعتبر أكثر الجراحات دقة التى تحتاج الى عدد من الاستعدادات والنصائح التى يجب أن يلتزم بها المريض ، وهو ما يشرحه الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام وإصلاح العيوب الخلقية، مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، فى التقرير التالى :

وقال الدكتور فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن عمليات تصغير الثدى يجب أن يصاحبها استعدادات وتجهيزات خاصة حتى لا تتعرض الحالة لأى مضاعفات من شأنها إحداث تأثيرات سلبية على الصحة العامة للمريضة، وذلك لأن عملية تصغير الثدى شأنها شأن العمليات الجراحية الأخرى التى تتطلب إجراء عدد من الفحوصات الطبية حتى لا تتعرض الحالة لأى تأثيرات.

أول خطوة لأى سيدة ترغب فى عملية تصغير الثدى

وأضاف استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام، أنه بعد اتخاذ أى سيدة قرار إجراء عملية تصغير للثدى، تكون خطوتها التالية هى الذهاب إلى استشارى جراحة التجميل، لتحديد إجراءات وموعد العملية، ولكن قبل دخول غرفة العمليات، يكون للطبيب دور هام هنا ليس فقط فى الإجراءات والفحوصات التى يتبعها، ولكن يتمثل أيضًا فى النصائح والتوصيات التى يوجهها إلى المريضة من أجل ضمان سلامتها، وكذا الخروج بنتائج ترضى الحالة.

نصائح الدكتور وائل غانم لأى سيدة مقبلة على عملية "تصغير الثدى"

وفى هذا الإطار يقدم الدكتور وائل غانم، مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، مجموعة من النصائح لكل سيدة مقبلة على إجراء عملية تصغير للثدى، وهذه النصائح والتوصيات هى كالتالى:

1- ينصح بتأجيل عملية تصغير الثدى إن كانت لديك خطط مستقبلية مثل الولادة لأن العملية ستجعل الرضاعة الطبيعية أمر صعب، والحالة الثانية هى خطط فقدان الوزن وممارسة التمرينات الرياضية، لأن فقدان الوزن قد يؤدى إلى تغيرات فى حجم الثدى بصورة مُرضية.

2- يجب تقييم التاريح الطبى والصحة العامة ومناقشة التوقعات عن حجم ومظهر الثدى بعد الجراحة، وتقديم وصف تفصيلى عن العملية، وعن المخاطر والفوائد، إضافة إلى فحص وقياس الثديين، والتقاط صور للثدى، وكذا شرح نوع التخدير المستخدم فى الجراحة.



إنفوجراف دكتور وائل غانم يقدم معلومات طبية حول عملية تصغير الثدى

3- يجب استكمال الاختبارات المعملية، وتصوير الثدى بالأشعة السينية.

4- يجب التوقف عن التدخين لفترة يقررها الطبيب قبل وبعد الجراحة، وعدم تناول الأسبرين والمكملات العشبية، والأدوية المضادة للالتهابات، للتمكن من السيطرة على النزيف أثناء الجراحة.

5- يجب سؤال الطبيب عن إمكانية العودة إلى المنزل فى نفس يوم العملية، أم أن هناك حاجة إلى المبيت فى المستشفى.

6- يجب الاستعانة بأحد المقربين ليتولى القيادة إلى المنزل، وقد يقوم هذا الشخص بالعناية بالمريضة فى المنزل فى ليلة الجراحة.

7- فترة التعافى من عملية تصغير الثدى، تستلزم اتباع بعض الإجراءات منها أنه يتم وضع ضمادات أو تغطية الثدى بالشاش، ارتداء حمالة صدر داعمة ومرنة لحماية ودعم الثديين، والالتزام بتناول الأدوية التى يقررها الطبيب لتسكين الألم، والمضادات الحيوية لتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.

8- يجب تقليل النشاط البدنى لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع حتى يلتئم الثديين.

9- تجنب حمالات الصدر السفلية لعدة أشهر بعد الجراحة.

10- الحرص على زيارة الطبيب كونه أمر ضرورى لإزالة الغرز والتحقق من التعافى.



إنفوجراف دكتور وائل غانم يقدم نصائح طبية حول عملية تصغير الثدى

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