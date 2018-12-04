شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالشيكولاتة البيضاء.. تحافظ على صحة قلبك وتعالج الأرق والنقرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى الشيكولاتة البيضاء على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن وغيرها والتى تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، منها الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها من الفوائد الصحية التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "drhealthbenefits".

وقاية من ارتفاع ضغط الدم

تحتوى الشيكولاتة على حمض اللينوليك التى تعمل على تحسين الأوعية الدموية، وتجعلها مرنة، مما يساعد على تدفق الدم ويقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم.





الحفاظ على صحة القلب

تحتوى الشيكولاتة على العديد من الفلافانول، التى تعتبر مفيدة لمرضى قصور القلب، كما أشارت إحدى الدراسات إلى أن الشيكولاتة البيضاء تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

الحفاظ على مستوى الكوليسترول

يساعد تناول الشيكولاتة البيضاء، على سرعة معدل تنظيم الدهون، مما يساعد فى الحفاظ على مستوى الكوليسترول فى الدم، مما يحافظ على صحة الشرايين والأوعية الدموية وكذلك القلب.



فوائد شيكولاتة بيضاء

مرض النقرس

يمكن أن يحدث النقرس بسبب تراكم حمض اليوريك في المفاصل، والذى يؤدى إلى التهاب المفاصل ويؤدي إلى تغيير شكل المفصل أو ما يسمى بالتشوه، وفى إطار هذا السياق، أشارت إحدى الدراسات إلى أن الشيكولاتة البيضاء تحتوى على مضادات أكسدة عالية، والتي تساعد فى القضاء على جزيئات حمض اليوريك التي تتراكم في المفاصل.

علاج الصداع

يساعد تناول الشيكولاتة البيضاء بإنتظام، على علاج الصداع، وذلك لإحتوائها على الدوبامين الذى يعمل على تخفيف أعراض الصداع تدريجياً .

علاج الأرق

تحتوى الشيكولاتة البيضاء على نسبة عالية من الدوبامين، التى تعمل على إسترخاء والهدوء مما يؤدى لعلاج الأرق .