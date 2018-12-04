فوائد زيت زيتون الجوف

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يحتوي زيت زيتون الجوف على الكثير من الفوائد حيث يحتوي على العديد من المركبات الكيمائية المفيدة للصحة والجسم، وفيما يلي سنتعرف على زيت زيتون الجوف فوائده.

زيت زيتون الجوف

هو أحد الزيت الطبيعية التي يتم الحصول عليها عن طريق عصر الزيتون، وهو من الزيوت التي تحتوي على العديد من الفوائد التي سنتعرف عليها فيما يلي .

بعض فوائد زيت الزيتون الجوف

هناك العديد من الفوائد الصحية في زيت الزيتون الجوف وهي من الفوائد التي تدعمها البحوث العلمية :

زيت الزيتون الجوف غني بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة

يحتوي زيت الزيتون الجوف على حوالي 14 ٪ من الدهون المشبعة و11 ٪ من الدهون الغير مشبعة مثل أوميجا 6 وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ولكن الأحماض الدهنية السائدة في زيت الزيتون الجوف هي دهون أحادية غير مشبعة تسمى حمض الأوليك، وتشكل 73 ٪ من مكونات الزيت.

وتشير الدراسات إلى أن حمض الأوليك يقلل من الالتهاب، وله آثار مفيدة على الجينات المرتبطة بالسرطان كما أن الدهون الأحادية غير المشبعة مقاومة للحرارة العالية مما يجعله خيارًا صحيًا للطهي.

زيت الزيتون الجوف غني بالمضادات الأكسدة

يحتوي زيت الزيتون الجوف على كميات متواضعة من الفيتامينات E و K، وتحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة القوية، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحارب الالتهاب وتساعد على حماية الكولسترول الضار في الدم، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

زيت الزيتون الجوف لديه خصائص مضادات للالتهابات

يساعد في الحد من الاصابة ببعض الامراض مثل السرطان وأمراض القلب ومتلازمة الأيض، ومرض السكري من النوع 2 والزهايمر والتهاب المفاصل، وتشير الأبحاث إلى أن حمض الأوليك وهو من الأحماض الدهنية الرئيسية في زيت الزيتون الجوف، مما يقلل من الالتهاب الهامة مثل البروتين التفاعلي، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن مضادات الأكسدة في زيت الزيتون الجوف يمكن أن تمنع بعض الجينات والبروتينات التي تمنع الالتهاب .

زيت الزيتون الجوف يساعد في منع السكتات الدماغية

تحدث السكتة الدماغية بسبب اضطراب في تدفق الدم إلى الدماغ بسبب تجلط الدم أو النزيف، وتعتبر السكتة الدماغية هو السبب الثاني الأكثر شيوعا للوفاة بعد أمراض القلب، وهناك علاقة بين زيت الزيتون ومنع السكتة الدماغية حيث وجدت دراسة واسعة على 841،000 شخص أن زيت الزيتون الجوف هو المصدر الوحيد للدهون الأحادية غير المشبعة المرتبطة بانخفاض خطر الاصابة بسكتة دماغية وأمراض القلب .

زيت الزيتون الجوف يقي من أمراض القلب

يعتبر مرض القلب هو السبب الأكثر شيوعا للوفاة في العالم، وقد أظهرت دراسات الرصد التي أجريت قبل بضعة عقود أن أمراض القلب أقل شيوعًا في دول البحر الأبيض المتوسط، وقد أدى ذلك إلى إجراء بحث موسع حول النظام الغذائي المتوسطي، وقد ثبت أن زيت الزيتون الجوف مخاطر الإصابة بأمراض القلب

ويخفض من الالتهاب ويحمي من الاصابة بالكوليسترول الضار، ويحسن بطانة الأوعية الدموية وقد يساعد على منع تخثر الدم، وقد ثبت انخفاض ضغط الدم والتي تعد واحدة من أقوى عوامل الخطر لأمراض القلب والوفاة المبكرة.

زيت الزيتون الجوف غير مرتبط بزيادة الوزن والسمنة

على الرغم من أن تناول كميات مفرطة من الدهون يسبب زيادة الوزن، ولكن زيت الزيتون الجوف لا يرتبط بزيادة الوزن بل أن التناول المعتدل منه قد يساعد حتى على فقدان الوزن.

زيت الزيتون يحارب الزهايمر

تشير بعض الدراسات إلى أن زيت الزيتون الجوف قد يساعد على محاربة مرض الزهايمر، ولكن مازال هناك الحاجة لمزيد من الأبحاث لكي تؤكد ذلك.

زيت الزيتون قد يقلل من خطر داء السكري من النوع 2

تشير كل من الدراسات القائمة على الملاحظة والتجارب السريرية إلى أن زيت الزيتون الجوف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

مضادات الأكسدة في زيت الزيتون لها خصائص مضادة للسرطان

يمكن لمضادات الأكسدة في زيت الزيتون أن تقلل الأضرار التأكسدية التي تحدث بسبب الجذور الحرة والتي يعتقد أنها المحرك الرئيسي للسرطان، وقد تبين العديد من دراسات أن مركبات زيت الزيتون يمكنها محاربة الخلايا السرطانية مما يقلل من خطر من الاصابة بالسرطان.

زيت الزيتون يساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن لزيت الزيتون أن يساعد في تقليل ألم المفاصل وتورم التهاب المفاصل الروماتويدي.

زيت الزيتون لديه خصائص مضادة للبكتيريا

يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تمنع أو تقتل البكتيريا الضارة مثلHelicobacter pylori وهي بكتيريا تعيش في المعدة التي تسبب قرحة المعدة وسرطان المعدة، ويحارب ثمانية سلالات من هذه البكتيريا ثلاثة منها مقاومة للمضادات الحيوية.