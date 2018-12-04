إليك هذه النصائح من أطباء الأسنان لتحسين صحة الأسنان

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - الجميع يريد أسنانًا بيضاء كاللؤلؤ وفمًا صحيًا، ولكن عددًا قليلًا جدا من الناس يعرفون الطريقة الصحيحة لاستخدام الفرشاة أو الخيط، إليك هذه النصائح لتحسين صحة فمك:

1- نظف أسنانك بالفرشاة على الأقل مرتين يوميا:

في حين أن تنظيف الأسنان ثلاث مرات يوميا سيكون أمرًا مثاليًا ولكنه قد يكون غير ممكن في بعض الأحيان، حاول الحفاظ على عادة غسل الأسنان مرتين على الأقل يوميا ولا تبالغ في الأمر حيث إن الفرشاة في كثير من الأحيان يمكن أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، أيضا تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد تناول أو شرب الأطعمة الحمضية يزيد من خطر تآكل الأسنان، وبالتالي اجعل ذلك لمدة 30 دقيقة بعد وجبات الطعام.

2- غير فرشاة الأسنان الخاصة بك:

من المهم تغيير فرشاة الأسنان من وقت لآخر، قم بتغيير الفرشاة كل ثلاثة أشهر أو عندما تبدأ شعيراتها بالتلف، إذا كانت شعيرات الفرشاة تتلف في أقل من ثلاثة أشهر هذا يعني أنك تغسل أسنانك بعنف.

3- اغسل أسنانك لفترة مناسبة من الوقت:

يجب عليك تنظيف أسنانك لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، لا تنظف لفترة طويلة لأن ذلك قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

4- لا تنسى البلاك:

من المهم جدا إزالة البلاك من جميع الجهات الداخلية والخارجية، تذكر تنظيف الأسطح الداخلية للأسنان حيث يضغط اللسان على الأسنان.

5- نظف لسانك:

التجاويف والبروزات على لسانك يمكنها أن تكون أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا، وبالتالي فإن ممارسة النظافة الفموية الجيدة تتضمن تنظيف لسانك أيضا، ومن الناحية المثالية يجب عليك استخدام منظف اللسان لشطف لسانك بلطف.

يمكنك استخدام فرشاة الأسنان أيضا، ومع ذلك فإن الشعيرات ليست فعالة جدا في تنظيف اللسان.