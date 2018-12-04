طريقة إعداد وتحضير سلطة الكينوا بالقرع العسلي لرجيم مثالي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- كينوا : كوب (تطبخ بعد غسلها بالماء ب 1/2 1 كوب ماء أو مرق دجاج (فلفلة مثل الارز))

- القرع : 4 اكواب (مقطع مكعبات ومرشوش بزيت زيتون وملح وفلفل أسود ومشوي بالفرن)

- البصل الأحمر : 1 حبة (صغيرة مفرومة ناعم)

- جبنة الفيتا : كوب (مكعبات)

- بندورة : نصف كوب (مجففة ومكبوسة بالزيت ومقطعة)

- البقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)

- عصير الليمون : تلت كوب (للصوص)

- زيت الزيتون : ثلثان (للصوص)

- الماسترد : ملعقة صغيرة (للصوص)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للصوص)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (للصوص)

- أوريغانو : رشّة (للصوص) طريقة التحضير

1. تخلط كل مقادير الصوص وترج بمرتبان 2. تخلط مقادير السلطة وتحرك بخفة مع الصوص 3. تبرد ساعة وتقدم

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