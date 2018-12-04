طريقة إعداد وتحضيرسلطة الجزر المشوي مع الأفوكادو للرجيم

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- الجزر : 6 حبات (مقشر ومقطع)
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- الكمون : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان
- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع شرائح)
طريقة التحضير
1. سخني الفرن لدرجة حرارة 400.
2. ضعي الجزر في صينية مع ملعقتين من زيت الزيتون والكمون والملح والفلفل، وأدخلي الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى تصبح طرية مع تغطية الصينية بورق القصدير.
3. اتركي الجزر ليبرد قليلاً ثم ضعيه في طبق مع الأفوكادو.
4. انثري ملعقة زيت الزيتون المتبقية وعصير الليمون والملح والفلفل وقدميه.
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