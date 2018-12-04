طريقة إعداد وتحضير الأفوكادو المشوي للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الأفوكادو : 2 حبة (كبير الحجم / مقشر ومقطع أصابع عريضة)

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- طحين : ربع كوب

- حليب : نصف كوب (قليل الدسم)

- بقسماط : كوب (كعك مطحون) طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 420 درجة. 2. جهزي طبق الفرن وادهنيه بالقليل من الزيت النباتي. 3. اخلطي الثوم البودرة والملح مع الطحين في طبق. 4. ضعي الحليب في طبق آخر والبقسماط في طبق آخر. 5. اغمسي قطع الأفوكادو في الطحين ثم الحليب ثم البقسماط وضعيها في طبق الفرن المجهز. 6. أدخلي الطبق للفرن لمدة 15 - 18 دقيقة حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون. 7. قدميه ساخناً إلى جانب صلصة الزبادي اللايت.

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