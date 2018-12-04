القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البيض : 6 حبات (مسلوق ومقطع)

- المايونيز : نصف كوب

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- توست : 8 شرائح طريقة التحضير

1. اخلطي البيض مع المايونيز والملح والفلفل وبودرة الثوم في طبق. 2. وزعي الخليط على 4 شرائح توست. 3. غطي التوست بباقي الشرائح. 4. حمري الساندويشات في الشواية. 5. ملاحظة: يمكن تحضير حشوة البيض بالمايونيز ووضعها في الثلاجة طوال الليل.

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير ساندويش البيض المسلوق للفطور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .