طريقة إعداد وتحضير ساندويش الوافلز بالبيض

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البيض : 2 حبة

- وافل جاهز : 2 قطعة

- البصل الأخضر : عود (مفروم)

- جبن الشيدر : ملعقة كبيرة (مبشور)

- طماطم : 4 شرائح (مقطعة شرائح رفيعة)

- الزبدة : ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. سخني الزبدة في مقلاة غير لاصقة على النار. 2. أضيفي البيض والبصل وحركي حتى ينضج البيض. 3. وزعي الجبن فوق البيض ثم ارفعي المقلاة عن النار. 4. وزعي حشوة البيض مع الجبن على الوافل ووزعي الطماطم وقدميها ساخنة.

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