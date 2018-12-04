شكرا لقرائتكم خبر عن الضحكة اللثوية.. كل ما تريد معرفته عنها يشرحه الدكتور شادى على حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد ينزعج البعض بسبب ظهور اللثة خلال الضحك، وهو ما يعرف باسم مشكلة "الضحكة اللثوية"، والتى قد تشوّه شكل الضحكة، وتسبب إحراجا، ومن أجل التعامل مع مشكلة الضحكة اللثوية، التقى ”الخليج 365”، الدكتور شادى على حسين المدرس بكلية طب الأسنان فى جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، والذى كشف عن العديد من المعلومات الطبية عن الضحكة اللثوية، وأسبابها، وكيف يمكن علاج "الابتسامة اللثوية" بكل سهولة.

ما هى "الضحكة اللثوية"؟

فى البداية أكد الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت"، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الضحكة اللثوية هى ظهور اللثة خلال الضحك، موضحا أنه يجب أن تظهر المثلثات الموجودة بين الأسنان، بالإضافة إلى ملى أو 2 ملى من اللثة فقط، وفقا للشكل الطبيعى، وبالتالى إذا ظهر أكثر من ذلك من اللثة خلال الضحك نطلق عليه "الضحكة اللثوية".



إنفوجراف دكتور شادى على حسين يوضح ما هى الضحكة اللثوية

وفيما يتعلق بأنواع وأسباب ظهور "الضحكة اللثوية"، يقدم الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت"، شرحًا وافيًا حول أنواع الضحكة اللثوية الذى أوضح أنها 3 أنواع، هذا إضافة إلى توضيح طرق علاج كل نوع، وذلك حسب الآتى:

النوع الأول من "الضحكة اللثوية"

يقول الدكتور شادى على حسين، أن طبيعة الأسنان أنها تتكون من "تاج" و"جدر"، ويكون التاج مغطاه بمادة تشبه الزجاج اسمها "المينا"، وأحيانا تنمو اللثة على سطح "المينا"، وتغطى جزء كبير من التاج، وتعطى انطباع أن السنة مغطاة، وينتج عنها "ضحكة لثوية".

ويوضح الدكتور شادى على حسين طريقة علاج الضحكة اللثوية وفق هذه الحالة، من خلال طريقة سهلة بأنه يتم "تبخير" اللثة من خلال الليزر، دون الحاجة إلى القطع أو استخدام "مشرط"، ومن خلال الليرز يتم تشكيل اللثة وتطويل الأسنان، وصولا إلى الشكل المثالى وبالتالى علاج "الضحكة اللثوية"، وفى هذا الأمر نؤكد أن جميع الأسنان تناسب الوجه، ولكن ما يحدث أن السنة يتم تغطيتها.

النوع الثانى من الضحكة اللثوية

ويؤكد الدكتور الدكتور شادى على حسين مدير مركز "شاينى وايت"، أن النوع الثانى من الضحكة اللثوية يكون بسبب "عضلة الشفه"، حيث تكون قصيرة نتيجة شد العضلة إلى الأعلى بشكل أكبر من اللازم، ولعلاج هذا النوع يتم إضعاف العضلة من خلال حقن "بوتكس" فى الشفة العلوية مرتين فقط خلال 6 شهور، ولا نحتاج للحقن أكثر من ذلك

النوع الثالث من الضحكة اللثوية

ويوضح الدكتور شادى على حسين، أن هذا النوع الثالث من أنواع الضحكة اللثوية، هو الأصعب من خلال بروز الفك العلوى، وفى هذا الحالة نطلب من المريض أشعة مقطعية، ويتم إعادة تشكيل الفك، ومن ثم تبدأ تنزل الشفة على الفك وتغطى الأسنان، مشددا على ضرورة التشخيص بدقة لكل حالة.



إنفوجراف دكتور شادى على حسين يوضح أنواع وطرق علاج الضحكة اللثوية

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال طب الأسنان يمكنك الاطلاع على صفحة مركز "شاينى وايت" عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/Shiny.White.Dental.Center/

والموقع الإلكترونى لمركز "شاينى وايت" على شبكة الإنترنت:

https://shinywhite-eg.com/ar/

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]